EuroAirport eröffnet Cargo Terminal

Euroairport Freight (Foto: Euroairport)

Am Montag, den 26. Januar 2015, hat der neue EuroAirport Cargo Terminal seinen Betrieb offiziell aufgenommen.

In einer mit den ansässigen Frachtfirmen koordinierter Umzugsaktion wurden während des letzten Wochenendes die gesamten Büroräumlichkeiten sowie der gesamte operative Hallenbereich in den neuen Cargo Terminal planmässig fertig gezügelt.

Insgesamt haben 30 Unternehmen ihre neuen Räumlichkeiten im französischen bzw. im Schweizer Sektor des neuen Cargo Terminal bezogen.

Der erste Frachtflug, der auf dem Vorfeld des neuen Cargo Terminal abgefertigt wurde, ist der von LAN CARGO betriebene Frachterservice nach Südamerika. Die Boeing 777F wurde heute Nachmittag bei der Ankunft um 17.00 Uhr Lokalzeit von der Flughafenfeuerwehr mit einer Wassertaufe feierlich empfangen.

In der ersten Betriebswoche des neuen Cargo Terminal werden fünf weitere Frachtflüge auf dem neuen Vorfeld abgefertigt: die Erstflüge von Qatar Airways Cargo am Mittwoch und Samstag, der Frachtflug von Air Bridge Cargo am Freitag gefolgt von den Flügen von Emirates SkyCargo und Korean Air am Sonntag.

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg