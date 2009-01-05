Etihads Passagierzahl überstieg 6 Millionen

Etihad Airways flog 2008 über sechs Millionen Passagiere an 50 Destinationen.

Das ist eine Zunahme um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Auslastungsfaktor stieg von 68 Prozent auf 75 Prozent, bei insgesamt 6,021,931 Passagiere. Gemäss CEO James Hogan wird die Fluggesellschaft ihr weltweites Streckennetz auch 2009 ausbauen. Bestätigt sind bereits Flüge nach Melbourne und Lagos, weitere Reiseziele sollen in diesem Jahr angekündigt werden.