Etihad wird für A380 Zuverlässigkeit ausgezeichnet

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways hat den Flugbetrieb mit dem A380 am 27. Dezember 2014 aufgenommen und musste im ersten Betriebsjahr nicht einen einzigen A380 Flug annullieren.

Für diese zuverlässige Betriebsleistung im ersten A380 Jahr hat Airbus Etihad Airways ausgezeichnet. Keine A380 Betreiberin erreichte im ersten A380 Betriebsjahr eine bessere Zuverlässigkeit. Die Einsatzzuverlässigkeit erreichte von Januar 2015 bis Ende Dezember 2015 99,8 Prozent. Laut Etihad Airways musste während dieser Zeitspanne kein einziger A380 Flug annulliert werden. Die Auszeichnung wurde vom Airbus Kundendienstchef Didier Lux in Toulouse feierlich an den Etihad Technik Chef Jeff Wilkinson übergeben.