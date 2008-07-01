Etihad will weiter wachsen

Nach verschiedenen Zeitungsberichten wird Etihad Airways an der Luftfahrtausstellung in Farnborough eine Grossbestellung bei Airbus und Boeing aufgeben.

Nach Rücksprache mit Etihad Airways wird die noch junge Airline aus Abu Dhabi bei den grossen Flugzeugherstellern 50 bis 100 neue Verkehrsflugzeuge bestellen. Die Fluggesellschaft aus der Golfregion braucht weitere Maschinen, um ihre Marktposition auszubauen. In der engeren Auswahl stehen die Boeing 787 Dreamliner, der Airbus A350 und Muster der A320 und 737 Reihe.