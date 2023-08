Etihad will diesen Sommer 50 Flugzeuge bestellen

Etihad Airways plant im Sommer eine Bestellung für 50 Passagierflugzeuge aufzugeben, gab eine Führungsperson am Mittwoch bekannt.

„Wir erwarten die Lieferung 2013,“ sagte Francis Ebner, Generaldierktor des Etihad Betriebs in Frankreich, an einer Pressekonferenz. Eine Bestellung von 50 Flugzeugen dieser Kategorie entspräche einem Wert von etwa 10 Milliarden USD. Die in Abu Dhabi beheimatete Etihad gab an der Paris Air Show im letzten Jahr bekannt, dass sie Ende 2007 beginnen werde, die mittelgrossen Jets der neuen Generation, Airbus A350 und Boeing 787 Dreamliner, zu prüfen.