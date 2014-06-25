Etihad will bei Alitalia einsteigen

Etihad hat heute den Übernahmewillen eines 49 Prozent Anteils an Alitalia öffentlich bekanntgegeben.

Etihad Airways will nun definitiv bei Alitalia als Großaktionär einsteigen und 49 Prozent der maroden Fluggesellschaft aus Italien übernehmen. Die Details zu dem anstehenden Deal wurden heute noch nicht bekanntgegeben. Beide Parteien arbeiten nach eigenen Aussagen mit Hochdruck an den Übernahmemodalitäten, sie sind sich grundsätzlich über die Einstiegsbedingungen einig, in Kürze sollen die Verträge unterzeichnet werden. Die Einigung bedürfe jedoch noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.