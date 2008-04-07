Etihad verstärkt Sydney Angebot

Etihad wird ab ende Oktober vier zusätzliche Flüge von Abu Dhabi nach Sydney anbieten, womit sie die Strecke elfmal in der Woche bedienen wird.

Australiens Premier für Tourismus, Brown, erwartet dadurch jährlich zusätzlich 50.000 Reisende und Einnahmen von 20 Millionen USD.

Etihad CEO James Hogan sagt, die Strecke nach Sydney sei die erfolgreichste der Airline und sie liess neue Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Auch von Los Angeles und Buenos Aires wird es ab Herbst Direktflüge nach Sydney geben.