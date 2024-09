Etihad und Be Relax eröffnen Luxus-Spa

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways und Be Relax setzen mit der Eröffnung eines hochmodernen Spa-Bereichs in der Etihad Lounge am Zayed International Airport in Abu Dhabi neue Maßstäbe im Reisekomfort.

Diese Premiere markiert den Beginn einer vielversprechenden Partnerschaft zwischen den beiden renommierten Marken. Im neu eröffneten Terminal A gelegen, verspricht das innovative Spa-Konzept ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis für anspruchsvolle Reisende an diesem globalen Drehkreuz.

Das neue Be Relax Spa am Flughafen Abu Dhabi ist mehr als nur eine Oase der Entspannung – es verkörpert die gemeinsame Vision von Be Relax und Etihad Airways, Wohlbefinden zum integralen Bestandteil jeder Reise zu machen. Sowohl Etihad Lounge-Gäste als auch Transitpassagiere können hier ohne Voranmeldung oder Mitgliedschaft in den Genuss erstklassiger Entspannung kommen.

Etihad und Be Relax eröffnen Luxus-Spa (Foto: Etihad Airways)

Turky Al Hammadi, Etihad Airways Director of Product and Hospitality, erklärt: "Ob zum Beginn der Reise in Abu Dhabi oder während eines Zwischenstopps – wir freuen uns, unseren Gästen mit dem Be Relax Spa in unserer Premium-Lounge ein besonderes Erlebnis zu bieten. Unsere Partner von Be Relax sind Meister darin, ein luxuriöses und revitalisierendes Spa-Erlebnis zu kreieren. Die flexibel gestalteten Services ermöglichen es unseren Gästen, ihre Aufenthaltszeit am Flughafen optimal zu nutzen und erholt sowie erfrischt am Zielort anzukommen."

Gäste, die in The Residence oder der First Class fliegen, genießen eine kostenfreie Spa-Anwendung. Alle anderen Reisenden sind herzlich eingeladen, die Einrichtungen gegen Gebühr zu nutzen.

Darüber hinaus können sich Reisende auf Be Relax's Signature-Massagen, Ganzkörpermassagen, Haar- und Nagelpflege, Barber Services, BODYFUL Erlebnisduschen sowie einzigartige Sophrologie-Sitzungen in Zusammenarbeit mit Ressource Paris freuen.

Diese Kooperation setzt neue Maßstäbe im Bereich des Reise-Wellness, indem sie Lounge-Komfort und Spa-Erlebnis auf einzigartige Weise vereint. Für Be Relax stellt dieses Konzept eine Premiere dar.

"Diese strategische Partnerschaft erfüllt mich mit Begeisterung. Unsere Expertise im Bereich Reise-Wellness, gepaart mit der exklusiven Etihad Lounge, läutet ein neues Kapitel in der Geschichte von Be Relax ein", so Frederic Briest, CEO and Founder of Be Relax. "Die Realisierung dieses Projekts zu unserem 20-jährigen Jubiläum hätte nicht passender sein können. Es eröffnet nicht nur neue Perspektiven für unsere Marke, sondern präsentiert der Welt auch die Zukunft des Reise-Wellness."

Be Relax verfolgt die Mission, Wellness zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags zu machen. Mit fast 40 Spas weltweit widmet sich das Unternehmen der Entwicklung von Behandlungen, Produkten und einer Community, die Selfcare und Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen. Die Attraktivität der Be Relax Angebote liegt in ihrer Zugänglichkeit – selbst für den knappsten Zeitplan konzipiert, sei es eine kurze 15-minütige Massage im Sitzen oder eine ausgiebige Ganzkörperbehandlung.

Das Etihad Spa by Be Relax ist allen Reisenden zugänglich. Es befindet sich zentral im Terminal A, zwischen den Abflugbereichen C & D, neben Gate C27 und direkt an Etihad's Business Lounge angrenzend. Das Spa ist rund um die Uhr geöffnet und bietet allen Gästen 24/7 erstklassige Entspannungs- und Wellness-Services.