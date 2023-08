Etihad storniert Airbus Bestellung

Etihad Airways bestätigte gestern, dass sie die Bestellung für eine Airbus Maschine zurückzieht, Grund dafür sei ein Zwischenfall bei Bodentests im Jahr 2007.

Die Airline hat ausstehende Bestellungen für acht Langstrecken A340-600 Flugzeuge im Wert von je US$ 250 Millionen. Eines davon will die Airline nun doch nicht haben, da es während eines Motortests auf der Airbus Anlange in Toulouse 2007 gegen eine Mauer gefahren war. Bei dem Zwischenfall waren neun Personen verletzt worden, vier davon schwer. Etihad wird keine weiteren Bestellungen stornieren, so ein Sprecher. Die Airline erwartet ab 2012 ausserdem die Lieferung von zehn Airbus A380. Für Airbus bedeutet die Rücknahme der Bestellung, dass sie die beschädigte Maschine nicht nochmals bauen muss. Der Sprecher der Airline verweigerte jede Diskussion über eine mögliche Entschädigung, die verhandelbar wäre.

Airbus