Etihad stellt Airbus A330neo Kabine vor

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways hat auf dem Arabian Travel Market die Kabine des Airbus A330neo vorgestellt. Das Muster kommt neu in die Flotte.

Die erste Maschine geht im September 2027 in Dienst, insgesamt 15 Flugzeuge folgen über fünf Jahre. Die First verfügt über vier Suiten mit Schiebetür, einem 32-Zoll-Bildschirm, kabellosem Laden, eigenen Ablagen und einer Schminkkonsole. Jede Suite bietet zusätzlich Platz für eine Begleitperson, um während des Fluges gemeinsam zu essen oder Zeit miteinander zu verbringen.

Etihad Airways Airbus A330neo First Class (Foto: Etihad Airways)

In der Business stehen 24 Sitze, die sich zu vollständig flachen Betten ausfahren lassen. Alle sind in Flugrichtung angeordnet und verfügen über direkten Gangzugang, eine Schiebetür, einen 17,3-Zoll-Bildschirm sowie kabelloses und kabelgebundenes Laden. Die Economy umfasst 252 Sitze mit fester Kopfstütze und 13,3-Zoll-Touchscreens in 4K. 32 Sitze liegen im Bereich Extra Legroom und bieten zehn Zentimeter mehr Sitzabstand.

Etihad Airways Airbus A330neo First Class Powder Room (Foto: Etihad Airways)

Die A330neo ist für Regional- und Mittelstrecken vorgesehen und soll Strecken mit hoher Nachfrage in Europa, Asien und im Mittleren Osten bedienen. Mit drei Kabinen an Bord bringt Etihad die First damit auch auf diese Strecken.

Etihad investiert 20 Milliarden US-Dollar in neue Flugzeuge und das Bordprodukt, darunter eine Milliarde US-Dollar in die Modernisierung der bestehenden Kabinen. Die neue Kabine gehört zum Produktprogramm Beyond Borders, das die Fluggesellschaft schrittweise auf Flotte, Lounges und Bodendienste ausweitet.

Etihad Airways Airbus A330neo First Class (Foto: Etihad Airways)

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer Etihad Airways, sagt: „Der Airbus A321LR hat gezeigt, was möglich ist, wenn wir die üblichen Erwartungen an ein Narrowbody-Flugzeug hinterfragen. Wir haben die First und vollständig flache Liegesitze in der Business an Bord gebracht, und die Gäste wählen diese Flüge gezielt.

Mit der A330neo gehen wir den nächsten Schritt und erhöhen die Zahl der Sitze in der First in unserer Flotte in den kommenden Jahren."

Etihad Airways Airbus A330neo Business Class (Foto: Etihad Airways)

Die A321LR fliegt bereits mit Suiten in der First und Full-Flat-Sitzen in der Business. Die First Apartments und The Residence an Bord der A380, von denen auf dem Arabian Travel Market ein Modell zu sehen ist, bleiben das Markenzeichen dieses Musters.

Über Etihad Airways

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Fluggesellschaften der Welt entwickelt. Von ihrem Sitz in Abu Dhabi aus fliegt sie Passagier- und Frachtziele im Mittleren Osten, in Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Zusammen mit den Codeshare-Partnern bietet sie Zugang zu Hunderten internationaler Destinationen. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Auszeichnungen für ihren herausragenden Service und ihr Bordprodukt, das Frachtangebot, das Treueprogramm und mehr erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie etihad.com.