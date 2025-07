Etihad präsentiert erfolgreiches Jahr

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways verzeichnet ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr und befördert erstmals mehr als 20 Millionen Passagiere innerhalb von 12 Monaten.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: „Die vergangenen 12 Monate waren außergewöhnlich erfolgreich für uns. Nach einem starken ersten Quartal mit 187 Millionen USD Gewinn und sehr hohen Kundenzufriedenheitswerten konnten wir erstmals über 20 Millionen Gäste in einem Jahr begrüßen.

Besonders bemerkenswert ist unser Wachstumstempo: Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren haben wir unsere jährlichen Passagierzahlen von 10 auf 20 Millionen verdoppelt. Das zeigt, wie stark die Nachfrage gestiegen ist und wie gut unser Streckennetz funktioniert." Neves ergänzt: „Wir sind derzeit die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in der Region und 2025 wird unser bisher erfolgreichstes Jahr."

Zur Feier der 20 Millionen Passagiere bereitete Etihad einem Ehepaar auf dem Weg von Neu-Delhi zu ihren Töchtern nach Toronto eine besondere Überraschung. Herr und Frau Chopra erhielten während ihrer gesamten Reise Upgrades, beginnend mit einem Lie-Flat Business Class-Platz an Bord des Etihad Airbus A350 von Neu-Delhi nach Abu Dhabi. „Wir sind noch nie Business oder First Class geflogen. Das ist wirklich etwas Besonderes für uns!", freute sich Herr Chopra.

Bei der Landung am Zayed International Airport wartete bereits die nächste Überraschung: Mark Potter, Managing Director von Etihad Guest, empfing das Paar in der First Lounge mit einem Upgrade auf den Gold-Status. Das Highlight folgte jedoch auf dem A380-Flug von Abu Dhabi nach Toronto: ein Upgrade in die Residence, Etihads exklusive Suite. „Das ist unglaublich – vielen Dank! Wir hätten uns das nie träumen lassen!", sagten die beiden sichtlich bewegt.

Gleichzeitig erreicht Etihad eine weitere wichtige Marke: Mit der Aufnahme von drei neuen Flugzeugen wächst die operative Flotte auf über 100 Maschinen an. Die Fluggesellschaft begrüßte ihren siebten Airbus A380 zurück im aktiven Dienst und nahm eine neue Boeing B787-9 in Empfang. Zusätzlich erhielt Etihad heute (18. Juli) die erste von drei neuen Airbus A350-1000 Maschinen.

Mit einer der jüngsten Flotten der Branche investiert Etihad strategisch, um der enormen Nachfrage ihrer Gäste gerecht zu werden. Für 2025 sind 18 weitere neue Flugzeuge geplant, darunter die neue A321LR-Flotte, die ab 1. August ihren Dienst aufnimmt. Diese Maschinen setzen neue Luxusstandards mit First Suites, vollständig verstellbaren Lie-Flat Business-Sitzen, 4K-Bildschirmen und Highspeed-Wi-Fi in allen Kabinen – damit bleiben Gäste über Nachrichten, Anrufe und Streaming auch in der Luft perfekt vernetzt. Bereits Anfang des Jahres bestellte Etihad 28 neue Grossraumflugzeuge bei Boeing, um ihre Wachstumspläne, Konnektivität, operative Effizienz und das Gästeerlebnis weiter zu stärken.

Nach der Ankündigung von sieben neuen Destinationen wird Etihad 2025 insgesamt 27 neue Strecken eingeführt haben. Bis Ende 2025 wird Etihad fast 90 Destinationen weltweit anfliegen und dabei ihre geografische Position als Verbindung zwischen Europa und Asien nutzen. Diese Expansion unterstützt das wirtschaftliche Wachstum von Abu Dhabi.

Diese Entwicklungen sind wichtige Schritte auf dem Weg zu den Zielen der Wachstumsstrategie: Bis 2030 soll das Streckennetz auf über 125 Destinationen, die Flotte auf über 170 Flugzeuge und die jährlichen Passagierzahlen auf 38 Millionen anwachsen. Mit dem starken Wachstum ist die Fluggesellschaft auf gutem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Etihads Erfolg zeigt die Stärke von Abu Dhabis Luftfahrtsektor, der seine Position als wichtiges Drehkreuz für Passagier- und Frachtverkehr weiter ausbaut.

Über Etihad Airways

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Fluggesellschaften der Welt entwickelt. Von ihrem Sitz in Abu Dhabi aus fliegt sie Passagier- und Frachtziele im Mittleren Osten, in Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Zusammen mit den Codeshare-Partnern bietet sie Zugang zu Hunderten internationaler Destinationen. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Auszeichnungen für ihren herausragenden Service und ihr Bordprodukt, das Frachtangebot, das Treueprogramm und mehr erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie etihad.com.