Etihad mit neuer A380 Route nach Indien

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways hat am 3. November 2015 eine neue Airbus A380 Route bekanntgegeben, ab dem 1. Mai 2016 wird Etihad von Abu Dhabi mit dem A380 nach Mumbai verkehren.

Mit dieser neuen Route wird Mumbai neben London, New York, Sydney und Melbourne (Juni 2016) der fünfte Zielflughafen des A380. Der A380 mit 496 Sitzen bietet mit „The Residence by Etihad“ die einzigartige Dreizimmer-Suite sowie neun First Apartments, 70 Business Studios und 415 Economy Smart Seats. Damit steigt die Sitzplatzkapazität auf der Strecke um etwa 50 Prozent. Der A380 ersetzt die bislang eingesetzte Boeing B777-300.

Etihad Airways fliegt dreimal täglich von Abu Dhabi nach Mumbai. Die Etihad Airways Partners Airline Jet Airways bietet zusätzlich zwei tägliche Verbindungen in die indische Millionenstadt. Durch die Kooperation mit Jet Airways können Passagiere, die nach Indien fliegen, zu zahlreichen weiteren Destinationen im Land weiterfliegen. Die Partnerschaft umfasst insgesamt mehr als 2.000 wöchentliche Verbindungen in 57 Märkten – quer durch die Golfregion, den Nahen Osten, Afrika, Europa und Nordamerika.