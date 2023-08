Etihad mit neuen Flügen nach Indien

Etihad Airways wir weitere Destinationen in Indien anfliegen, dies gibt die Airline am Rande der Singapore Air Show bekannt.

Die aufstrebende Airline aus den Emiraten wird weitere Städte nach Indien in ihren Flugplan aufnehmen. Gespräche zwischen Indien und den Vereinigten Emiraten macht eine Streckenausweitung in weitere Grossstädte Indiens möglich. Als Destinationen gibt Etihad Airways Chennai, Jaipur, Kolkata und Kozhikode an. Indien stellt einen grossen Anteil der vielen Gastarbeiter in den Emiraten, dies führt naturgemäss zu einem grossen Verkehrsaufkommen zwischen den beiden Ländern. Das geplante Aufnahmedatum der Flüge ist noch nicht definiert worden.

Indien und die Vereinten Emiraten befinden sich in vertieften Gesprächen, um den Luftverkehr zwischen den beiden Ländern zu liberalisieren.