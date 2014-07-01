Etihad mit mobiler Bordkarte für Smartphones

Etihad Airways bietet Gästen, die den mobilen Online-Check-in der Airline nutzen, ab sofort auf ausgewählten Strecken mobile Bordkarten.

Das neue Programm erweitert die Check-in-Optionen und reduziert dadurch nicht nur Papierbedarf, sondern auch das Risiko, die Bordkarte zu verlieren. Zusätzlich lassen sich mehrere Bordkarten auf einem mobilen Gerät speichern. Dazu Peter Baumgartner, Chief Commercial Officer von Etihad Airways: “Wir möchten die Prozesse rund um den Abflug und das Boarding so einfach wie möglich gestalten. Der Wegfall ausgedruckter Bordkarten optimiert die Abläufe für unsere Gäste und kommt zudem der Umwelt zugute, und davon profitieren wir alle.” Die neuen mobilen Bordkarten enthalten dieselben Informationen wie die ausgedruckte Variante, nämlich den Namen des Fluggastes, Sitz-, Flug- und Gatenummer sowie einen Barcode, der am Flugsteig von einem elektronischen Lesegerät gescannt wird. Gäste von Etihad Airways erhalten ihre mobile Bordkarte jetzt direkt auf ihr Smartphone. Bei Geräten mit iOS Betriebssystem wird die Bordkarte mithilfe der Passbook-Funktion gespeichert. Alternativ dazu kann sie auch gespeichert und an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Das sorgt für maximale Flexibilität. Durch die Implementierung der Technologie im globalen Streckennetz von Etihad Airways werden immer mehr Gates mit Lesegeräten für die neuen mobilen Bordkarten ausgestattet. Mobile Bordkarten können derzeit von Etihad Airways Fluggästen genutzt werden, die von Abu Dhabi (mit Ausnahmen), London Heathrow, Manchester, Doha, Colombo, Dammam, Düsseldorf, Frankfurt, São Paulo, Istanbul, Minsk, München und Tokio Narita aus abfliegen. Etihad Airways