Etihad mit McLaren Sonderlackierung

Etihad Airways Boeing 787 Dreamliner mit McLaren Sonderlackierung (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways und McLaren Racing bringen die Formel 1 an den Himmel: Erste Teamlackierung auf einer Boeing 787 von Etihad Airways wird vorgestellt.

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat eine Boeing 787 Dreamliner im Look ihres Partners McLaren Racing vorgestellt. Erstmals trägt damit ein Großraumflugzeug die Farben eines Formel-1-Teams. Wer an Bord geht, fliegt ein Stück Formel-1-Geschichte mit.

Mit der Sonderlackierung feiern Etihad Airways und McLaren Racing ihre Partnerschaft. Sie zählt zu den auffälligsten Motorsport-Designs, die je ein Verkehrsflugzeug getragen hat, und bringt Gäste und Fans ihrem Team ein ganzes Stück näher.

Etihad Airways Boeing 787 Dreamliner mit McLaren Sonderlackierung (Foto: Etihad Airways)

Zwei weltweit bekannte Marken, ein Design: Einer der Boeing 787 Dreamliner von Etihad trägt nun die unverwechselbare Optik und das charakteristische Papaya-Orange von McLaren. Flug für Flug trägt die Maschine die Partnerschaft um die Welt, von Abu Dhabi nach Dublin, Mailand und Wien ebenso wie nach Bali, Bangkok und Delhi.

Enthüllt wurde die Maschine bei Etihad Engineering in Abu Dhabi: Ein riesiger Vorhang aus einem einzigen Stück fiel auf einen Schlag und gab den Blick auf den Dreamliner frei. Dieser sogenannte Kabuki-Drop ist der größte seiner Art und wurde von Guinness World Records offiziell als Weltrekord bestätigt.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer Etihad Airways, sagt: „Etihad und McLaren Racing sind zwei ambitionierte, internationale Marken, die der Anspruch an Höchstleistung und der Wille verbindet, immer weiter voranzukommen. Dieses Flugzeug trägt unsere gemeinsame Geschichte mit Stolz von unserem Zuhause in Abu Dhabi in die ganze Welt. Wo immer es landet, rückt unsere Partnerschaft näher an die Fans heran, und die Begeisterung für die Formel 1 erreicht Menschen in unserem stetig wachsenden Streckennetz.

„Die Formel 1 bringt Menschen über Grenzen hinweg zusammen und begeistert sie wie kaum ein anderer Sport. Gemeinsam mit McLaren holen wir die Fans noch näher an das Geschehen heran und schenken ihnen weltweit unvergessliche Momente. Ich freue mich schon darauf, die Maschine am Himmel zu sehen."

Zak Brown, CEO McLaren Racing, sagt: „Es ist fantastisch, unsere Partnerschaft mit Etihad Airways auf so besondere Weise zum Leben zu erwecken. Die Lackierung vereint zwei ikonische Marken und bringt McLaren Racing und Etihad Fans und Kunden auf der ganzen Welt näher. Wir können es kaum erwarten, unser Papaya am Himmel zu sehen."

Die Lackierung ist das jüngste Kapitel der Partnerschaft, die Etihad Airways und McLaren Racing Anfang des Jahres bekannt gegeben haben. Seit der Saison 2026 ist Etihad Official Partner des McLaren Mastercard Formula 1 Team und des McLaren Hypercar Team.

Luftfahrt und Motorsport leben von Technologie, Teamwork und Höchstleistung. Und wo McLaren an den Start geht, ist Etihad oft nicht weit: Von Abu Dhabi aus fliegt die Airline viele der großen Rennsportnationen an, darunter Australien, China, Japan, Singapur, Großbritannien, Spanien, Italien und die USA.

Auch auf der Strecke ist Etihad präsent: Das Logo prangt auf den Rennwagen des McLaren Mastercard Formula 1 Team, etwa auf Heckflügel und Halo des MCL40, sowie auf den Helmen der Fahrer.

Die Partnerschaft knüpft an das langjährige Motorsport-Engagement von Etihad an. Seit 2009 ist die Airline Titelsponsor des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Im Dezember findet in Abu Dhabi das Saisonfinale statt.

Über Etihad Airways

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Fluggesellschaften der Welt entwickelt. Von ihrem Sitz in Abu Dhabi aus fliegt sie Passagier- und Frachtziele im Mittleren Osten, in Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Zusammen mit den Codeshare-Partnern bietet sie Zugang zu Hunderten internationaler Destinationen. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Auszeichnungen für ihren herausragenden Service und ihr Bordprodukt, das Frachtangebot, das Treueprogramm und mehr erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie etihad.com.

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 von Rennfahrer Bruce McLaren gegründet und startete 1966 erstmals in der Formel 1. Seither hat das Team 23 Formel-1-Weltmeisterschaften und mehr als 200 Grands Prix gewonnen, dazu dreimal das Indianapolis 500 und gleich beim ersten Antreten die 24 Stunden von Le Mans.

McLaren Racing tritt in drei Rennserien an: in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren Mastercard F1 Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow McLaren Fahrern Pato O'Ward, Scott Dixon, Felix Rosenqvist und Ryan Hunter-Reay sowie in der F1 Academy mit Ella Lloyd und Ella Stevens aus dem Driver Development Programme.

McLaren engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport und hat das UN Sports for Climate Action Commitment unterzeichnet. Das Team hat sich verpflichtet, bis 2040 Netto-Null zu erreichen, und setzt sich für eine vielfältige und inklusive Kultur im Motorsport ein.

Etihad Airways