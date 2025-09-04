Etihad meldet Rekordergebnis

Etihad Airways Airbus A321LR (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways kann für das erste Halbjahr 2025 ein Rekordergebnis bekanntgeben, unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 306 Millionen US-Dollar.

Etihad Airways hat ihre bisher stärkste Halbjahresleistung gemeldet und im ersten Halbjahr 2025 Rekordrentabilität und Passagierzahlen erzielt. Die Ergebnisse zeigen die anhaltende Dynamik bei Netzwerkerweiterung, operativer Effizienz und verbesserter Kundenerfahrung.

Der Gewinn nach Steuern erreichte 306 Millionen US-Dollar (1,1 Milliarden AED), eine Steigerung von 32 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde durch starke Kundennachfrage, Produktivitäts- und Effizienzgewinne sowie verbesserte Erträge sowohl im Passagier- als auch im Frachtbereich vorangetrieben. Der Gesamtumsatz stieg um 16 Prozent im Jahresvergleich, angetrieben durch sowohl Passagier- als auch Frachtumsätze (16 Prozent bzw. 9 Prozent Wachstum).

Die Finanzleistung blieb auf einem starken Niveau, mit einem EBITDA-Anstieg von 24 Prozent im Jahresvergleich auf 739 Millionen US-Dollar (2,7 Milliarden AED) und einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf 20 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich).

Etihad beförderte 10,2 Millionen Passagiere im ersten Halbjahr 2025, eine Steigerung von 17 Prozent im Jahresvergleich, unterstützt durch einen Anstieg der verfügbaren Sitzkilometer (ASK) um 14 Prozent und einen verbesserten Passagierladefaktor von 87 Prozent, +2 Prozentpunkte im Jahresvergleich. Anfang Juli überschritt die Fluggesellschaft den Meilenstein von 20 Millionen beförderten Passagieren in den letzten 12 Monaten, was eine Verdopplung gegenüber den 10 Millionen Passagieren von 2022 darstellt und ihre Position als am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Region unterstreicht.

Die operative Flotte überstieg 100 Flugzeuge, einschliesslich der Lieferung des sechsten Airbus A350 von Etihad im April und der Wiedereinführung einer siebten A380 im Mai. Im selben Monat gab die Fluggesellschaft eine Vereinbarung für eine Bestellung von 28 Grossraumflugzeugen bei Boeing bekannt, was Etihads langfristige Wachstums- und Konnektivitätsambitionen unterstreicht. Im Juli 2025 fügte die Fluggesellschaft fünf neue Flugzeuge zu ihrer Flotte hinzu, darunter ihre erste A321LR. Dies markierte die höchste Anzahl von Lieferungen, die die Fluggesellschaft jemals in einem einzigen Monat erhalten hat.

Im April 2025 startete Etihad ihr neues A321LR-Produkt und brachte zum ersten Mal in der Region Grossraumluxus zu Narrow Body-Operationen. Das Flugzeug nahm Anfang August den Betrieb mit seinem Erstflug nach Phuket auf und bietet First Class Suiten und Lie-Flat Business-Sitze auf Mittelstreckenrouten.

Diese Expansion ermöglicht es Etihad, ab Juni 2025 fast 90 Destinationen zu bedienen, einschließlich ganzjähriger und saisonaler Services. Mit dem Engagement, Abu Dhabi als eine der zugänglichsten Städte weltweit zu positionieren, hat Etihad allein 2025 27 neue Destinationen lanciert oder angekündigt und bringt damit Millionen von Besuchern direkt nach Abu Dhabi und darüber hinaus.

Seine Exzellenz Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman von Etihad Airways, sagt: „Mit 27 neuen Destinationen, die allein in diesem Jahr gestartet oder angekündigt wurden, ist Etihad stolz darauf, Abu Dhabi dabei zu unterstützen, sich als eine der zugänglichsten und am besten vernetzten Städte der Welt zu positionieren. Dieses Wachstum stärkt nicht nur Point-to-Point- und Stopover-Möglichkeiten, sondern verstärkt auch Abu Dhabis Rolle als Tor für Millionen globaler Reisender."

Die Kundenzufriedenheit verbesserte sich weiterhin mit Zuwächsen bei Flughafenservices, Kundenerfahrung und digitalen Plattformen. Die Fluggesellschaft behielt stabile Einheitskosten bei und verbesserte gleichzeitig die Servicequalität. Dies spiegelt ihr Engagement wider, ihren Kunden und Aktionären Wert und Exzellenz zu bieten.Etihads First Class Net Promoter Score (NPS) blieb konstant bei 80, dem höchsten jemals von der Fluggesellschaft erreichten Wert und einer Bestleistung ihrer Klasse.

„Wir sind stolz darauf, ein weiteres Rekord-Halbjahr für Etihad zu liefern", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways. „Unsere starke Finanzleistung und das anhaltende Passagierwachstum zeigen den Erfolg unserer Strategie und die Hingabe unserer Mitarbeiter. Wir expandieren nachhaltig, investieren in erstklassigen Service und bringen Rekordzahlen von Besuchern nach Abu Dhabi durch unser wachsendes Netzwerk.

Wir sind bereits über den Wachstumslevels, die wir in unserer Strategie festgelegt haben, wir bleiben auf die Ausführung fokussiert und sind einer auf Effizienz, Service und Innovation aufgebauten Expansion verpflichtet. Mit neuen Flugzeugen, die zur Flotte stoßen, neuen Routen, die eröffnet werden, und unserem florierenden Premium-Angebot setzt Etihad neue Standards in der Luftfahrt. Nichts davon wäre ohne die Leidenschaft und Professionalität unserer Mitarbeiter möglich, und ich möchte ihnen für ihren herausragenden Beitrag danken."

Etihads Rekordleistung wurde von ihren Mitarbeitern vorangetrieben. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Fluggesellschaft über 1.700 Neueinstellungen, darunter mehr als 100 Piloten und 1.000 neue Mitarbeitende in der Kabinenbesatzung. Das interne Karrierewachstum war ebenso stark, mit über 1.100 Beförderungen im gesamten Unternehmen. Das Mitarbeiterengagement erreichte seinen höchsten Stand aller Zeiten und spiegelt das Engagement und Professionalität von Etihads Belegschaft wider.

„Schließlich möchte ich unseren Kunden danken. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten noch mehr von Ihnen an Bord begrüßen zu dürfen", sagt Neves.

Highlights

Der Gewinn nach Steuern erreichte 306 Millionen US-Dollar (1,1 Milliarden AED), ein Anstieg von 32 Prozent im Jahresvergleich, mit einer Gewinnmarge von 8 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich)

Der Gesamtumsatz wuchs um 16 Prozent im Jahresvergleich und erreichte 3,7 Milliarden US-Dollar (13,5 Milliarden AED), angetrieben durch sowohl das Passagier- als auch das Frachtgeschäft

Die Passagiererlöse erreichten 3,1 Milliarden US-Dollar (11,3 Milliarden AED), unterstützt durch Netzwerkerweiterung und Passagiernachfragedynamik

Die Frachtumsätze stiegen um 9 Prozent im Jahresvergleich, angetrieben durch leichte Anstiege sowohl bei Kapazität als auch bei den Erträgen

Starke Umsätze und Produktivitäts- und Effizienzgewinne steigerten das EBITDA um 24 Prozent im Jahresvergleich auf 739 Millionen US-Dollar (2,7 Milliarden AED), mit einer EBITDA-Marge von 20 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich)

Starke Cashgenerierung mit einem operativen Cashflow von mehr als 1 Milliarde US-Dollar (fast 4,0 Milliarden AED), ein Anstieg von 27 Prozent im Jahresvergleich

Die Kundenzufriedenheit verbesserte sich im Jahresvergleich, unterstützt durch Verbesserungen der Bordexperience, Flughafenservices und digitalen Plattformen

Die Kapazität expandierte weiter, mit ASK-Wachstum von 14 Prozent im Jahresvergleich aufgrund zusätzlicher Flugzeuge und höherer Auslastung

Beförderung von 10,2 Millionen Passagieren, eine Steigerung von 17 Prozent im Jahresvergleich, mit verbessertem Auslastungsgrad auf 87 Prozent (+2 Prozentpunkte im Jahresvergleich)

Starkes Netzwerk mit fast 90 Destinationen ab Juni 2025 und nahezu 30 neuen Routen, die in den letzten 12 Monaten gestartet oder angekündigt wurden, einschließlich ganzjähriger und saisonaler Services

