Etihad lanciert Flüge in die chinesische Hauptstadt

Etihad Airways hat ihren Jungfernflug von Abu Dhabi in die chinesische Hauptstadt Peking absolviert, die neuste Destination auf dem expandierenden globalen Netzwerk der Airline.

Etihad Airways fliegt mit einem zweiklassen Airbus A330-200 nach Peking und bietet eine Passagierkapazität von mehr als 2000 Sitzen in der Woche. Das Flugzeug kann insgesamt 262 Passagiere befördern, davon 22 in der Business und 240 in der Economy Klasse, und zusätzlich bis zu 14 Tonnen Fracht laden. Etihads Flug EY888 fliegt jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, mit Start in Abu Dhabi um 22:05 Uhr und Ankunft in Peking um 9:50 Uhr am nächsten Morgen. Der Retourflug EY889 startet in Peking jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag um 19:10 Uhr und erreicht Abu Dhabi um 12:20 Uhr am nächsten Mittag.