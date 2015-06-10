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Etihad kommt mit Dreamliner nach Zürich

10.06.2015 JS
Boeing 787-9 Etihad
Boeing 787-9 Etihad Airways (Foto: Boeing)

Etihad Airways hat gestern bekanntgegeben, dass ab dem 6. Juli zwischen Abu Dhabi und Zürich eine Boeing 787-9 zum Einsatz kommen wird.

Etihad Airways hat im letzten Sommer den Betrieb zwischen Abu Dhabi und Zürich aufgenommen. Auf dieser Strecke wurde bislang ein Airbus A330-300 eingesetzt, der nun durch einen Dreamliner ersetzt wird. Etihad Airways betreibt ihre Boeing 787-9 in einer drei Klassen Konfiguration für 235 Fluggäste. Acht Passagiere finden in der First Class, 28 in der Business Class und 199 in der Economy Class Platz.

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