Etihad ist beste Airline des Jahres

Etihad Airways wurde an den Aviation Business Awards zur „Airline des Jahres 2008“ gewählt.

Die Auszeichnung reiht sich ein in eine Serie von renommierten Preisen, die die Airline in den letzten Monaten bereits gewonnen hat. Etihad machte im Juli von sich reden, als sie die grösste Flugzeugbestellung in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt tätigte. Unter schwierigen Umständen meisterte es die Airline, Auslastungen in Rekordhöhe zu erzielen und ein gesundes Wachstum an den Tag zu legen. Etihad führte im laufenden Jahr vier neue Destinationen ein und plant die Lancierung von Non-Stop-Flügen von Abu Dhabi nach Moskau und Almaty. Nächstes Jahr will sie ausserdem Flüge nach Melbourne und Lagos anbieten.