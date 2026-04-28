Etihad hebt als erste Airline von Frankfurts neuem Terminal 3 ab

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways war am vergangenen Donnerstagmorgen die erste Airline, die vom neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens abhob. Flug EY 122 nach Abu Dhabi startete pünktlich um 10:30 Uhr.

Wenige Minuten vor dem Boarding durchschnitten Captain Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer bei Etihad, und Dr. Pierre Dominique Prümm, Chief Technical Officer (CTO) der Fraport AG, gemeinsam das Eröffnungsband.

Für ein Paar aus Limburg hielt der Tag eine Überraschung bereit: sie konnten sich ein Upgrade in die Business Class nach Abu Dhabi freuen.

Das neue Terminal setzt am größten deutschen Flughafen neue Maßstäbe: weitläufige, lichtdurchflutete Flächen und ein 6.000 Quadratmeter großer Marktplatz mit Restaurants, Shops und Sitzbereichen schaffen eine positive Reiseatmosphäre. Hinzu kommt ein spürbar effizienterer Ablauf: Automatisierte Check-in- und Sicherheitsprozesse sorgen dafür, dass Passagiere sich schneller und intuitiver durch das Terminal bewegen können. Familien finden Spielbereiche für Kinder, Geschäftsreisende dedizierte Arbeitszonen. Die neue Skyline-Bahn verbindet alle drei Terminals in wenigen Minuten.

Captain Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer, Etihad Airways, kommentiert: „Etihad verbindet Abu Dhabi und Frankfurt seit 2005 - und heute eröffnet der Flughafen ein Terminal, das das Reiseerlebnis auf ein neues Niveau bringt. Als erste Airline, die von hier abhebt, ist das ein besonderer Moment für uns. Und wir freuen uns, dass unsere Gäste als Erste in den Genuss dieses neuen Standards kommen."

„Der Flughafen Frankfurt zählt für Etihad Airways zu den wichtigsten Airports im europäischen Streckennetz", sagt Dr. Pierre Dominique Prümm, Chief Technical Officer (CTO) der Fraport AG. „Uns verbindet seit jeher eine enge Zusammenarbeit. Wir freuen uns daher sehr, dass Etihad heute die erste Airline ist, die von Terminal 3 aus startet."

Etihad betreibt derzeit zwei tägliche Flüge zwischen Abu Dhabi und Frankfurt mit dem Boeing 787 Dreamliner.

Etihad Airways