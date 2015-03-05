Etihad gibt neue A380 Route bekannt

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways wird ab dem 1. Dezember 2015 zwischen Abu Dhabi und New York einen Airbus A380 einsetzen.

Etihad wird dabei einen der beiden täglichen Flüge von einer Boeing 777-300ER auf einen ihrer Airbus A380 wechseln. Der Airbus A380 von Etihad Airways ist für 498 Fluggäste ausgelegt und verfügt über vier verschiedene Buchungsklassen. Neben zwei VIP-Gästen in der Drei-Zimmer Kabine The Residence by Etihad finden neun Gäste in den innovativen First Class Apartments Platz. In den neuen Business Class Studios können 70 Passagiere befördert werden, und die Economy Klasse bietet Raum für 417 Fluggäste.

Flugplan Etihad von Dubai nach New York ab dem 1. Dezember 2015 mit A380