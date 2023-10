Etihad fliegt wieder nach Düsseldorf

Etihad Airways bedient seit Donnerstag, den 28. September, wieder die Strecke zwischen der Drehscheibe Abu Dhabi und dem Flughefen Düsseldorf.

Der Düsseldorfer Airport gewinnt eine wichtige interkontinentale Strecke zurück. Am Donnerstagmorgen landete ein Dreamliner des Typs 787-9 von Etihad Airways am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens und startete um 10:30 Uhr nach dreijähriger Unterbrechung erstmals wieder nach Abu Dhabi. Für die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ist die Landeshauptstadt aktuell das dritte Ziel in Deutschland. Etihad verbindet Düsseldorf nun drei Mal pro Woche direkt mit dem internationalen Drehkreuz.

„Etihad Airways und das Ziel Abu Dhabi sind eine absolute Bereicherung in unserem Flugplan“, erklärt Eckhard Mischke, Director Aviation Market Development am Düsseldorfer Flughafen. „Etihad zeichnet sich durch einen erstklassigen Service aus und zählt zu den hochwertigen Airlines weltweit. Abu Dhabi ist ein attraktives Tourismus- und Geschäftsreiseziel. Zudem bietet Etihad über sein Drehkreuz Anschlussverbindungen zu über 30 Zielen in Asien und Australien, etwa nach Osaka, Mumbai, Peking, Bangkok oder Melbourne. Gleichzeitig wird die Wirtschaftsregion Rhein-Ruhr durch diese Verbindung besser für Geschäftsreisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichbar sein. Wir freuen uns, dass durch die Reaktivierung der Verbindung die Beziehungen zwischen unserem Bundesland und der Golfregion weiter vertieft werden.“

Edward Fotheringham, Vice President Global Sales von Etihad Airways, unterstreicht die Bedeutung der Landeshauptstadt für die Airline:

„Mit dem heutigen Flug ist die direkte Verbindung zwischen Abu Dhabi und Düsseldorf wiederhergestellt. Dies ist für uns ein wichtiger Schritt in der Erweiterung unseres Netzwerks und bietet unseren Passagieren mehr Optionen und Bequemlichkeit. Abu Dhabi ist ein wichtiges Gateway zu einer Vielzahl von Zielen. Wir sehen der Direktverbindung zwischen der Hauptstadt Nordrhein-Westfalens und der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate mit viel Zuversicht entgegen und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Düsseldorfer Airport.“

Für Reisende aus Deutschland bietet Abu Dhabi eine spannende Mischung aus traditionellem Erbe und modernen Wahrzeichen. Sehenswürdigkeiten wie die eindrucksvolle Sheikh Zayed Moschee und der spektakuläre Kunsttempel Louvre Abu Dhabi stehen beispielhaft für die kulturelle Vielfalt der Stadt.

Etihad setzt auf der Route den Fluggzeugtyp Boeing 787-9 Dreamliner mit 28 Business Class Studios und 271 Economy Smart Seats ein. Die Strecke wird dienstags, donnerstags und sonntags geflogen.

Flughafen Düsseldorf