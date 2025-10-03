Etihad fliegt mit Airbus A321LR nach Düsseldorf

Etihad Airways Airbus A321LR landet in Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Etihad Airways verbindet Düsseldorf ab sofort täglich mit einem ihrer Airbus A321LR mit der Drehscheibe Abu Dhabi.

Am Flughafen Düsseldorf setzte heute Morgen, den 1. Oktober 2025, ein Flugzeug zur Landung an, das nun einen neuen Takt für die Verbindung nach Abu Dhabi vorgibt: der Airbus A321LR von Etihad Airways.

Mit ihm startet die Airline ab sofort täglich in die Hauptstadt der Emirate – und eröffnet Fluggästen aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden ein Plus an Flexibilität, Komfort und internationaler Anbindung.

Für Reisende bedeutet die Umstellung auf den neuen Flugzeugtyp eine deutliche Verbesserung: Statt bislang drei wöchentlicher Verbindungen gibt es nun tägliche Nonstop-Flüge nach Abu Dhabi, mit nahtlosen Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Asien, Afrika und Australien.

„Wir freuen uns, als erster europäischer Flughafen den neuen Airbus A321LR von Etihad zu begrüßen", erklärt Dr. Henning Pfisterer, Senior Vice President Aviation am Flughafen Düsseldorf. Damit schlagen wir ein neues Kapitel in unserer starken Partnerschaft mit der Airline auf. Für Reisende aus unserer Region bedeutet die tägliche Verbindung nach Abu Dhabi mehr Möglichkeiten bei der Reiseplanung und hervorragende Anschlussoptionen – etwa nach Bangkok, Singapur, Delhi oder Johannesburg. Das stärkt unsere internationale Anbindung und macht Düsseldorf für Geschäfts- und Urlaubsreisende noch attraktiver."

Javier Alija, Vice President Global Sales bei Etihad Airways, betont: „Der Einsatz des A321LR markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung. Er verbindet Effizienz mit Premiumkomfort und macht es möglich, ab Düsseldorf täglich nach Abu Dhabi zu fliegen. Dass die NRW-Landeshauptstadt der erste europäische Standort ist, an dem wir den A321LR einsetzen, unterstreicht die Bedeutung Düsseldorfs in unserem Streckennetz."

Der Airbus A321LR spielt eine zentrale Rolle in Etihads Wachstumsstrategie „Journey 2030". Insgesamt 30 Maschinen dieses Typs sind bestellt, zehn davon sollen noch im Laufe des Jahres 2025 ausgeliefert werden. Er steht für effiziente und wirtschaftliche Langstreckenverbindungen bei gleichzeitig hohem Komfort. Das neue Flugzeug bringt nicht nur mehr Verbindungen, sondern auch ein Kabinenkonzept, das in seiner Klasse neue Maßstäbe setzt. Es verfügt über 160 Sitze und bietet eine Konfiguration, die bislang nur in Großraumflugzeugen zu finden war: zwei private First Suites mit Betten und verschließbaren Türen, 20-Zoll-4K-Bildschirm, Bluetooth und Wireless Charging; 14 Business-Class-Sitze mit direktem Zugang zum Gang und 17,3-Zoll-4K-Screens; sowie 144 Economy-Sitze mit 13,3-Zoll-Touchscreens, USB-Ports, Bluetooth und Highspeed-WLAN.

Flughafen Düsseldorf