Etihad erhöht Frequenzen nach Chengdu

Etihad Airways erhöht ihrer wöchentlichen Flügen von Abu Dhabi ins chinesische Chengdu. Ab dem 30. März 2014 wird von fünf wöchentlichen Flügen auf tägliche Flüge aufgestockt.

Etihad Airways nahm ihre Flugverbindung nach Chengdu am 15. Dezember 2011 auf und bietet als erste und einzige Fluggesellschaft eine Direktverbindung von den Vereinigten Arabischen Emiraten in die 80 Millionen Einwohner zählende Provinz Sichuan. Chengdu ist für Etihad Airways das dritte Flugziel in China. Die Hauptstadt Peking und die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, Shanghai, werden bereits täglich angeflogen. Die Anzahl der Fluggäste auf der Strecke nach Chengdu ist im letzten Jahr im Vergleich zu 2012 um 25 Prozent gestiegen. Die Flüge werden mit einem Airbus A330-200 durchgeführt, in dem 22 Sitze in der Pearl Business Klasse und 240 Plätze in der Coral Economy Klasse zur Verfügung stehen.