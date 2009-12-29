Etihad erhöht Frequenz nach Beirut

Ab dem 1. Januar 2010 fliegt Etihad 18 Mal pro Woche nach Beirut.

Die Airline erhöht die aktuell zwei täglichen Flüge zwischen Abu Dhabi und Beirut um vier Flüge pro Woche. Dies gab Etihad heute in einem Statement bekannt. Die zusätzlichen vier Flüge bieten den Passagieren verbesserte Verbindungen in einige der Schlüsseldestinationen der Airline, unter anderem nach Colombo. CEO James Hogan sagte, die Nachfrage auf dieser Strecke sei gross, die Flüge erreichten jeweils Auslastungen zwischen 80 und 90 Prozent. Auch die Verbindungen von Beirut nach Colombo und Sydney, Melbourne, Manila und Thailand seien sehr erfolgreich.