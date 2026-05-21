Etihad erhöht Airbus A380 Frequenz nach Paris

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways erhöht diesen Sommer die Frequenz ihrer Airbus A380-Verbindung nach Paris Charles de Gaulle (CDG) auf zwei tägliche Flüge.

Damit wird die Strecke insgesamt dreimal täglich bedient und Paris gehört zu den wenigen Destinationen weltweit, die zweimal täglich von dem legendären Airbus A380 Superjumbo angeflogen werden

Ab dem 1. Juli bietet Etihad im erweiterten Paris-Flugplan zwei tägliche Airbus A380-Flüge ab dem Zayed Abu Dhabi International Airport (AUH) zu praktischen Abflugzeiten am Morgen und Nachmittag an, Die Abflugzeiten sprechen sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende an. Ergänzt wird das Angebot durch einen dritten täglichen Flug mit einem Boeing 787-9 Dreamliner, auch dieses Flugzeug bietet First, Business und Economy Class Services an. Die zusätzlichen Verbindungen erweitern die Kapazität für Premiumreisen zwischen Abu Dhabi und der französischen Hauptstadt deutlich.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer von Etihad Airways, sagte:

Paris ist eines unserer beliebtesten Reiseziele, und diesen Sommer bieten wir unseren Gästen noch mehr von dem, was sie lieben. Zwei tägliche Flüge mit dem A380 nach Charles de Gaulle sind ein Zeichen unseres Vertrauens in einen der wichtigsten Reisemärkte der Welt. Ob unsere Gäste geschäftlich, privat oder als Ausgangspunkt für ihre Weiterreise durch Europa nach Paris reisen – wir bieten ihnen unser legendäres A380-Erlebnis gleich zweimal.

Mit drei täglichen Flügen nach Paris, darunter zwei mit dem Airbus A380, baut Etihad die Kapazität für Premiumreisen zwischen Abu Dhabi und einem der bekanntesten Reiseziele der Welt deutlich aus und stärkt gleichzeitig die Verbindungen zum Nahen Osten, zum indischen Subkontinent und nach Asien durch sein wachsendes globales Netzwerk.