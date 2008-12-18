Etihad erhält Startbewilligung in Japan

Etihad Airways darf ab März 2010 fünf Flüge pro Woche von Abu Dhabi nach Tokyo und zurück anbieten.

Die Entscheidung fiel nach bilateralen Gesprächen zwischen den Regierungen der Vereinigten Arabischen Emirate und Japans, sowie Vertretern der Etihad Airways während der letzten Woche. Neben der Anflugerlaubnis auf den Flughafen Narita in Tokyo erhält Etihad auch die Möglichkeit, Flüge in die Regionen Kansai und Chubu anzubieten. Damit setzt Etihad ab 2010 erstmals Fuss auf den japanischen Markt. Die Aufnahme von Tokyo bringt die Anzahl der von Etihad bedienten Destinationen im Fernen Osten auf sechs.

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