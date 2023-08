Etihad erhält Spitzenauszeichnungen der Business Traveller Awards

Etihad Airways wurde an den Business Traveller Middle East Awards 2008 zur „Fluggesellschaft mit der Besten Kabinenbesatzung“ und „Fluggesellschaft mit der besten Economy Class“ gewählt.

Die in Abu Dhabi beheimatete Airline nahm die Auszeichnungen vor 500 Gästen an der glamourösen Veranstaltung im Jumeirah Emirates Towers Hotel in Dubai entgegen. Etihad war an diesem erfolgreichen Abend auch für drei weitere Kategorien nominiert.