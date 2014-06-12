Etihad Regional baut Angebot weiter aus

Etihad Regional baut das Angebot ab Mitteldeutschland mit Nonstop Flügen von Dresden nach Amsterdam und Zürich weiter aus.

Ab dem 1. September 2014 bietet Etihad Regional, operated by Darwin Airline, zwei neue Direktverbindungen ab Dresden an und zwar einmal täglich nach Amsterdam und nach Zürich. Die täglichen Linienverbindungen bieten sowohl Geschäfts- als auch Städtereisenden ein attraktives Produkt, und über die Drehkreuze Schiphol und Zürich zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten. Vom Flughafen Leipzig/Halle aus wird Etihad Regional bereits ab dem 1. Juli auch nach Genf fliegen. Die zweitgrößte Stadt der Schweiz ist nach Amsterdam, Paris und Zürich bereits das vierte Ziel, zu dem die Airline von der Messestadt aus startet. Das Angebot von Leipzig/Halle nach Paris und Zürich wird ab 4. Juli aufgestockt. „Diese zusätzlichen Verbindungen in unserem Streckennetz sind ein weiterer wichtiger Schritt bei unserer Expansion im europäischen Markt und verstärken unsere Präsenz in Deutschland, wo wir wachsen und Synergieeffekte mit den strategischen Partnern von Air Berlin und Etihad Airways nutzen wollen“, sagte Maurizio Merlo, CEO bei Etihad Regional. „Wir freuen uns außerordentlich, dass Etihad Regional nun auch den Flughafen Dresden International in sein Streckennetz integriert und damit noch besser in das globale Luftverkehrsnetz eingebunden hat“, sagte Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG. „Die Airline fliegt bereits erfolgreich vom Schwesterflughafen Leipzig/Halle nonstop nach Amsterdam, Paris und Zürich. Mit Etihad Regional arbeiten wir mit einem zuverlässigen Partner zusammen, der dank seiner strategischen Ausrichtung und Flottenstruktur über die spezifischen Voraussetzungen verfügt, ab Mitteldeutschland hochfrequente Linienverkehre zu europäischen Metropolen anzubieten. Die Verbindung von Etihad Regional und die bereits eingeführten neuen Flüge von InterSky stehen in keiner Konkurrenz zueinander. Etihad Regional richtet sich insbesondere auch an Umsteiger, die in Zürich Zugang zum Etihad-Netz erhalten - zum Beispiel zu den Flügen nach Abu Dhabi.“, ergänzt Kopp weiter.