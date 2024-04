Etihad Pilot nimmt an simulierter Marsmission teil

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways feiert Kapitän Shareef Al Romaithis Weg zu der simulierten NASA-Marsmission.

Etihad Airways würdigt die Leistungen von Kapitän Shareef Al Romaithi, dem Etihad-Piloten, der als Hauptmitglied der Crew für die zweite analoge Studie des VAE Analog Programms des Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) ausgewählt wurde, im Rahmen der NASA Human Exploration Research Analog (HERA) Kampagne 7 Mission 2. Die Mission wird eine Reise zum Mars simulieren, bei der Al Romaithi und seine Crewmitglieder 45 Tage lang isoliert im HERA-Habitat leben und arbeiten werden.

Al Romaithi begann seine Karriere bei Etihad Airways im Jahr 2007, als er der ersten Gruppe des Kadettenpilotenprogramms von Etihad beitrat und der erste Etihad-Kadettenpilot wurde, der zum Kapitän befördert wurde.

Etihad Airways Kapitän Shareef Al Romaithi (Foto: Etihad Airways)

Al Romaithi hat einen Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und erwarb drei Master-Abschlüsse an der Embry-Riddle Aeronautical University, die sich auf Luft- und Raumfahrtmanagement, Sicherheitssysteme und Raumfahrtoperationen spezialisieren. Getrieben von seiner Leidenschaft für die Luftfahrt setzte Al Romaithi sein Studium fort, während er als Pilot für die nationale Fluggesellschaft arbeitete, und erwarb schließlich seinen PhD in Luftfahrt.

Mit Unterstützung von Etihad Airways schloss er sein Doktoratsstudium 2014 an der renommierten Embry-Riddle Aeronautical University ab. Al Romaithis Leistung markierte einen bedeutenden Meilenstein, da er der erste Emirati war, der einen PhD in diesem Bereich erwarb, und er hält die Auszeichnung als jüngste Person und nur die achte weltweit, die diesen prestigeträchtigen Grad erreicht hat.

Dr. Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer, sagt: „Wir sind außerordentlich stolz auf Shareefs Errungenschaften, die nicht nur für Etihad, sondern auch für die Nation der VAE und die Luftfahrtindustrie von großer Bedeutung sind. Von Anfang an glaubte Etihad an Shareefs Fähigkeiten, und seine Reise vom Kadettenpiloten zum Weltraumforscher ist ein Beweis für sein außergewöhnliches Talent und seine Entschlossenheit. Bei Etihad bringen wir Ambitionen zum Fliegen, was unsere Zielsetzung eindrucksvoll unterstreicht. Wir möchten nationale Talente zu fördern und die Grenzen in der Luftfahrtindustrie erweitern. Shareefs akademische Grundlage, kombiniert mit über 16 Jahren Erfahrung im Fliegen verschiedener Flugzeugtypen in der Etihad-Flotte, hat ihn mit der Expertise und Führungskompetenz ausgestattet, die für seine Auswahl als Schlüsselmitglied der NASA-simulierten Marsmission notwendig sind. Wir stehen bereit, Shareef zu unterstützen, wenn er sich auf diese historische Mission begibt.“

Al Romaithi verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei Etihad, einschließlich mehr als 9.000 Flugstunden auf mehreren Flugzeugtypen innerhalb der Airbus- und Boeing-Flotten von Etihad Airways.

Rückblickend auf seinen Werdegang kommentiert Kapitän Shareef Al Romaithi: „Die Entscheidung, bei Etihad zu arbeiten, war eine der besten, die ich je getroffen habe. Das ambitionierte und wachstumsorientierte Umfeld von Etihad ermöglichte es mir, mein Wissen und meine Fähigkeiten zu erweitern und bot mir die Möglichkeit, mit einer jungen und technologisch fortschrittlichen Flotte zu arbeiten. Ich bin Etihad dankbar, dass sie mir die Türen für meine berufliche und akademische Laufbahn geöffnet haben und mich auf diese bedeutende Aufgabe vorbereitet haben – meinen Weg vom Cockpit zur Raumfahrt.“