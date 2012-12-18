Etihad Airways wird ausgezeichnet

Die nationale Fluggesellschaft des Emirat Abu Dhabi wurde bei der Vergabe der World Travel Awards zum vierten Mal in Folge als World`s Leading Airline ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde der Airline am Mittwoch, dem 12. Dezember 2012, anlässlich eines feierlichen Galadinners im Oberoi Gurgaon Hotel in Neu Delhi überreicht. Etihad Airways wurde ebenfalls für ihre Diamond First Class ausgezeichnet, die zur World`s Leading First Class ernannt wurde. Die World Travel Awards wurden 1993 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die besten Reiseunternehmen der Welt zu prämieren und damit der Elite der Reiseveranstalter und Transportunternehmen in ihrer jeweiligen Sparte Anerkennung zuteilwerden zu lassen.