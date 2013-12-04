Etihad Airways wird ausgezeichnet

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi wurde an den diesjährigen World Travel Awards zum fünften Mal in Folge als weltweit beste Fluggesellschaft ausgezeichnet.

Die Auszeichnung als World`s Leading Airline wurde Etihad anlässlich der Preisverleihungen in Doha, Qatar übergeben. Zum fünften Mal in Folge wurde die Fluggesellschaft mit dieser Auszeichnung geehrt. Etihad Airways wurde ebenfalls für ihre Diamond First Class ausgezeichnet, die zur World`s Leading First Class ernannt wurde. Die World Travel Awards wurden 1993 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die besten Reiseunternehmen der Welt zu prämieren und damit der Elite der Reiseveranstalter und Transportunternehmen in ihrer jeweiligen Sparte Anerkennung zuteilwerden zu lassen.