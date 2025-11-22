Etihad Airways und Vietnam Airlines mit Codeshare

Vietnam Airlines Boeing 787 (Foto: Boeing)

Etihad Airways und Vietnam Airlines stärken die Reisebeziehungen zwischen den VAE und Vietnam durch eine neue Codeshare-Partnerschaft.

Die Vereinbarung erweitert die kürzlich eingeführte Verbindung von Etihad zwischen Abu Dhabi und Hanoi. Etihad-Reisende erreichen nun wichtige vietnamesische Inlandsziele sowie beliebte Destinationen in ganz Asien – bequem mit einem einzigen Ticket für die gesamte Reise, nur einem Check-in und automatischem Gepäcktransfer. Abu Dhabi wird so zur idealen Verbindung zwischen Vietnam und dem Nahen Osten, Europa und Afrika.

Das Codeshare-Abkommen wird schrittweise eingeführt. Passagiere von Vietnam Airlines erhalten dadurch Zugang zu sechs weiteren Destinationen neben Abu Dhabi: Athen, Addis Abeba, Bahrain, Maskat, Kairo und Istanbul. Dies erweitert das Streckennetz von Vietnam Airlines im Nahen Osten, in Europa und Afrika durch das umfassende globale Netzwerk von Etihad deutlich.

Etihad und Vietnam Airlines unterhalten bereits eine Vielfliegerpartnerschaft, die es Mitgliedern beider Fluggesellschaften ermöglicht, Meilen in ihren jeweiligen globalen Netzwerken zu sammeln und einzulösen. Die Partnerschaft, die im Juli 2025 startete, erlaubt es Mitgliedern von Etihad Guest und Lotus Miles, ihre Prämien bei Flügen mit beiden Fluggesellschaften zu sammeln und einzulösen. Dies steigert den Wert der Codeshare-Kooperation zwischen den beiden Airlines zusätzlich.