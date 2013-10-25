Etihad Airways stockt Sri Lanka Flüge auf

Etihad Airways wird ab dem 16. Februar 2014 die Strecke von Abu Dhabi nach Colombo zwei Mal pro Tag bedienen.

Derzeit werden sieben Verbindungen pro Woche angeboten. Für die zusätztliche Flugfreuqenz ist ein Airbus A320 vorgesehen, der mit 16 Sitzen in der Pearl Business Class und 120 Sitzen in der Coral Economy Class ausgestattet ist. Durch die neue Verbindung sind auf der Strecke von Abu Dhabi nach Colombo pro Woche über 1.900 zusätzliche Plätze verfügbar. Mit den neuen Flügen steigt auch die Zahl der über das Drehkreuz der Airline in Abu Dhabi erreichbaren Anschlüsse zu wichtigen Destinationen nach Europa sowie nach Afrika und den Staaten der Golfregion.