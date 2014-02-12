Etihad Airways stockt Flüge nach Pakistan auf

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi bietet zusätzliche Flüge zu den pakistanischen Städten Islamabad und Peschawar an.

Ab dem 30. März 2014 wird Etihad Airways die pakistanische Hauptstadt Islamabad zweimal täglich statt wie bisher 11 Mal pro Woche anfliegen. Die Flüge nach Peschawar wurden am 1. Februar 2014 von zwei auf fünf Verbindungen pro Woche aufgestockt. Insgesamt bietet Etihad Airways nun 37 wöchentliche Verbindungen von und zu vier pakistanischen Destinationen. Neben Islamabad und Peschawar fliegt die Etihad Airways auch Karachi und Lahore an. Die zusätzlichen Flüge werden mit Airbus A320 Kurzstreckenjets bedient. Die A320 von Etihad Airways haben 16 Sitze in der Pearl Business Class und in der Coral Economy Class finden 120 Passagiere Platz.