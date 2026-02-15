Etihad Airways präsentiert Januarzahlen

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways konnte im Januar 2026 insgesamt 2,2 Millionen Passagiere an Bord begrüssen, das entspricht einem starken Wachstum von 29 Prozent.

Die Auslastung der Flugzeuge stieg auf 89,9 Prozent, ein Anstieg um 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresjanuar. Dies spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage im wachsenden globalen Streckennetz von Etihad Airways wider.

Anfang 2026 umfasste die Flotte von Etihad 127 Flugzeuge, gegenüber 101 im Vorjahr. Das Streckennetz der Fluggesellschaft deckt nun 110 Destinationen weltweit ab, darunter die neu angekündigten Verbindungen nach Luxemburg und Calgary, die erstmals Direktverbindungen nach Abu Dhabi bieten.