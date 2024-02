Etihad Airways mit neuen Amenity Kits

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways hat eine neue Serie von Amenity Kits und Loungewear vorgestellt, entwickelt in Partnerschaft mit dem renommierten italienischen Modehaus Giorgio Armani und der Luxus-Wellness-Marke ESPA.

Zudem bietet die Fluggesellschaft auf längeren Flügen in der Economy Class ihren Gästen exklusive Designer-Tragetaschen an.

Die Kombination von Giorgio Armanis Design mit der bekannten Gastfreundschaft von Etihad soll ein herausragendes Flugerlebnis für Passagiere in The Residence, First und Business Class sicherstellen.

Die neue Kollektion, die speziell angefertigte Amenity Kits für jede Premium-Klasse sowie exklusive Designer-Loungewear und Slipper umfasst, wird ab Ende Februar schrittweise auf den Flügen eingeführt.

Diese Partnerschaft erweitert die preisgekrönte Kooperation zwischen Etihad und Armani/Casa, die bereits 2023 begonnen hat und exklusive Tischwaren und Textilien in den Premiumklassen von Etihad beinhaltet.

Turky Al Hammadi, Head of Product and Hospitality, Etihad Airways sagt: “„Neben Komfort, Stil und Luxus an Bord bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, eine eigene Giorgio Armani Amenity Bag mitzunehmen, die sie sowohl unterwegs als auch zu Hause nutzen können. Diese gefragten Sets, erhältlich in verschiedenen Farben und Stilen, ermöglichen es unseren vielreisenden Kunden, ihre persönliche Armani-Sammlung zusammenzustellen. Zudem freuen wir uns, unseren Economy-Class-Gästen auf Langstreckenflügen eine Reihe exklusiver Designer-Tragetaschen anzubieten. Diese sind nicht nur ein elegantes Geschenk, sondern unterstützen uns auch bei der Reduzierung von Einwegplastik.“

Etihad Airways Amenity Kits Business Class Launch (Foto: Etihad Airways)

Business Class

Die neuen Amenity Kits für die Business Class, gestaltet von Giorgio Armani, sind in zwei Unisex-Varianten verfügbar: als Clutch und als Kubus.

Die von Giorgio Armani und Etihad gemeinsam entworfene Unisex-Clutch ist von den Dünen der Liwa-Wüste in Abu Dhabi inspiriert.

Der Kubus ist praktisch geformt, um das Packen und Organisieren in Gepäckstücken zu erleichtern. Nach dem Flug können die Taschen zur Aufbewahrung kleiner Elektronikartikel, Kabel oder persönlicher Gegenstände verwendet werden.

Die Business-Class-Kits enthalten luxuriöse Hautpflegeprodukte von ESPA, darunter eine nährende Lippenpflege, ein erfrischendes Gesichtsspray sowie eine Hand- und Körperlotion, ergänzt durch komfortable Slipper, eine Augenmaske, Ohrstöpsel und ein Zahnpflegeset.

Etihad Airways Amenity Kits First Class Folio (Foto: Etihad Airways)

The Residence und First Class

Passagiere in The Residence und der First Class erhalten ein großes Amenity Kit von Giorgio Armani und Etihad, erhältlich in vier Farben. Diese Taschen sind ideal für die Nutzung nach dem Flug, zum Transport von Dokumenten oder einem Tablet.

In den Taschen befinden sich ESPA-Produkte wie Gesichtsspray, Lippenpflege, Entspannungsöl, ein reichhaltiger Nachtbalsam und eine Hand- und Körperlotion, sowie praktische Gegenstände wie eine Augenmaske, Ohrstöpsel und ein Zahnpflegeset.

Designer Loungewear

Gäste in der Residence und der First Class erhalten zudem exklusive Loungewear und Slipper von Giorgio Armani und Etihad, präsentiert in einer großen Designer-Tasche. Diese hochwertige Loungewear, ideal für Entspannung und Schlaf während und nach dem Flug, überzeugt durch ihre luxuriösen Stoffe und das moderne Design.

Für Business-Class-Reisende auf Ultralangstreckenflügen bietet Etihad ebenfalls spezielle Loungewear an, inspiriert von der traditionellen emiratischen Kleidung und ergänzt durch das unverwechselbare Emirati V-Stitching. Komfortable Slipper runden das Set ab.

ESPA Hautpflege

Mit Blick auf das Wohlbefinden der Gäste hat Etihad eine Partnerschaft mit den Aromatherapie- und Wellness-Pionieren von ESPA geschlossen, um luxuriöse Hautpflegeprodukte sowohl für die Amenity Kits als auch für die Waschräume der Premiumkabinen bereitzustellen. ESPA steht mit über 30 Jahren Erfahrung für tiefgreifende, sinnliche Wellness-Erlebnisse, die das ganzheitliche Wohlbefinden fördern.

Diese Kooperation folgt auf Etihads erfolgreiche Zusammenarbeit mit ESPA anlässlich des 20-jährigen Jubiläums, bei der limitierte Amenity Kits eingeführt wurden. Es ist das erste Mal, dass die natürliche Hautpflegemarke mit einer Fluggesellschaft zusammenarbeitet.

Etihad Airways Amenity Kits Collectiopn (Foto: Etihad Airways)

Economy Tote Bags

In der Economy Class erhalten Gäste auf Flügen über sechs Stunden eine Designer-Tragetasche mit den notwendigen Inflight-Essentials, einschließlich Beekman Handcreme, Augenmaske und Ohrstöpseln. Die modischen Tragetaschen, verfügbar in drei sammelbaren Designs, spiegeln die Heckflossenmotive der ikonischen Flugzeuglackierungen von Etihad wider, einschließlich des Greenliners und der Manchester City-Sonderlackierungen.

Jede Tasche wird aus einer 500-ml-PET-Flasche hergestellt, die aus dem Recyclingprozess stammt. Durch die Verwendung der wiederverwendbaren Taschen werden zusätzlich Einwegplastiken vermieden, die sonst für die Verpackung der einzelnen Artikel verwendet würden.

