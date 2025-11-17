Etihad Airways mit Rekordgewinn

Etihad Airways Airbus A321LR (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways hat ihre Rekordleistung fortgesetzt und in den ersten neun Monaten des Jahres herausragende Ergebnisse in Bezug auf Rentabilität und nachhaltiges Wachstum in allen Geschäftsbereichen erzielt.

Die Leistung unterstreicht das Wachstum der Fluggesellschaft, die steigende Kundenzufriedenheit und kontinuierliche Effizienzverbesserungen.

Der Gewinn nach Steuern erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 463 Millionen US-Dollar (1,7 Milliarden AED), was einem Anstieg von 26 Prozent entspricht und eine verbesserte EBITDA-Marge von 20 Prozent bedeutet, verglichen mit 7 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,9 Milliarden US-Dollar (21,7 Milliarden AED), unterstützt durch erhöhte Passagierzahlen und Frachtumsätze. Der Passagierumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (18,2 Milliarden AED), was das erhöhte Kapazitäts- und Streckennetzwachstum der Fluggesellschaft widerspiegelt. Der Frachtumsatz erreichte 875 Millionen US-Dollar (3,2 Milliarden AED), angetrieben durch verbesserte Kapazität und höhere Volumen (+6 Prozent im Jahresvergleich).

Die Betriebsleistung blieb robust, wobei EBITDA im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden AED) stieg, was sich in einer verbesserten EBITDA-Marge von 20 Prozent niederschlug. Der starke Cashflow aus der Geschäftstätigkeit erreichte mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar (fast 6 Milliarden AED), ein Anstieg von mehr als 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Etihad beförderte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 16,1 Millionen Passagiere – der höchste Wert in ihrer Geschichte – ein Anstieg von 18 Prozent im Jahresvergleich, unterstützt durch einen Kapazitätsanstieg von 17 Prozent und einen höheren Auslastungsfaktor von 88 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich).

Die Kundenzufriedenheit stieg während des gesamten Jahres 2025 kontinuierlich an, wobei die Net Promoter Scores (NPS) in allen Kabinen verbessert wurden und Rekordwerte in den Premium-Kabinen erreicht wurden. Die neue A321LR-Flotte trug wesentlich zu diesem Erfolg bei und bot den Gästen ein erstklassiges Reiseerlebnis auf Kurz- und Mittelstrecken.

„Die Leistung von Etihad in diesem Jahr hat einen neuen Maßstab gesetzt und den Markt übertroffen, was fast den gesamten Passagierverkehr auf die Ebene vor der Pandemie zurückgeführt hat", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways. „Es ist eine klare Bestätigung unserer Strategie, der Stärke unseres Teams und unseres Engagements für Abu Dhabi als Weltklasse-Reiseziel. Wir gehen auf Wachstumskurs, verbessern das Gästeerlebnis und behalten unseren Fokus auf Effizienz und Leistung bei.

„Ich möchte jedem Mitglied unseres Teams für seinen Beitrag zu diesen Ergebnissen und unseren Gästen für ihr anhaltendes Vertrauen danken. Ihr Vertrauen und ihre Begeisterung inspirieren uns, jeden Tag außergewöhnliche Leistungen zu erbringen."

Die Betriebsflotte von Etihad erreichte Ende September 2025 115 Flugzeuge, ein Anstieg von 13 im Jahresvergleich und markierte eine der verkehrsreichsten Auslieferungsperioden in der Geschichte der Fluggesellschaft. Im dritten Quartal fügte Etihad 9 Flugzeuge hinzu – 16 im Jahr 2025 insgesamt – darunter weitere A321LRs, drei Boeing 787, zwei Airbus A350 und ein Airbus A320 – was mehr als 20 Prozent Kapazitätswachstum im Jahresvergleich antreibt. Anfang Juli erreichte die Fluggesellschaft außerdem einen wichtigen Meilenstein, als sie auf Monatsbasis 20 Millionen Passagiere beförderte – den höchsten in ihrer Geschichte.

Die neue A321LR-Flotte nahm am 1. August 2025 mit ihrem Erstflug nach Phuket den Betrieb auf und brachte Widebody-Luxus erstmals in der Region auf Narrowbody-Flüge. Das Flugzeug bietet First Suites, Lie-Flat Business-Kabine mit 1-1-Konfiguration und verbessertes Design in allen Kabinen, was einen neuen Standard für Komfort und Service auf Kurzstreckenflügen setzt.

Die expandierende Flotte von Etihad ermöglichte es ihr, weiterhin Netzwerkumfang und Konnektivität aufzubauen und täglich fast 300 Passagierflüge zu betreiben, während das Netzwerk über 100 Destinationen umfasste. In diesem Zeitraum startete die Fluggesellschaft auch Erstflüge nach Atlanta und Al Alamein und kündigte neue Destinationen nach Taipeh, Kazan, Warschau, Prag und Jaipur an. Im Mittleren Osten, in Europa und Zentralasien allein hat Etihad mehr als 500.000 Sitzplätze in neuen Destinationen hinzugefügt, was das ganzjährige Engagement der Fluggesellschaft unterstreicht, Abu Dhabi zu einer der am besten vernetzten Städte der Welt zu machen. In den letzten 12 Monaten wurden mehr als 20 neue Destinationen gestartet oder angekündigt.

Etihad verbesserte weiterhin die betriebliche Effizienz und das Gästeerlebnis. Die Kundenzufriedenheit erreichte ebenfalls Rekordwerte im Jahr 2025, was die fortgesetzten Investitionen in Produkt, Service und Innovation widerspiegelt. Die Fluggesellschaft wurde von der Air Passenger Experience Association (APEX) als Five-Star Global Airline für 2025 ausgezeichnet, was ihre Exzellenz im Service und in der Innovation anerkennt.

Während dieser Zeit stärkte Etihad auch ihre Partnerschaften und Markenpräsenz, einschließlich der Einführung ihrer Kooperation mit Air Canada im September und der Ankündigung einer Partnerschaft mit Atlas Air.

Die kontinuierliche Leistung von Etihad wird durch das Engagement ihrer Mitarbeiter angetrieben. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 beschäftigte die Fluggesellschaft über 2.600 neue Mitarbeiter, darunter über 200 Piloten und 1.500 Kabinenmitarbeiter, was das Wachstumstempo in ihrem Netzwerk und ihrer Flotte widerspiegelt. Während dieses Zeitraums wurden über 1.500 Mitarbeiter befördert, was starke Leistung und Führung in der gesamten Organisation anerkennt.

Highlights

Gewinn nach Steuern erreichte 463 Millionen US-Dollar (1,7 Milliarden AED), ein Anstieg um 26 Prozent im Jahresvergleich mit einer Gewinnmarge von 8 Prozent

Gesamtumsatz stieg um 18 Prozent im Jahresvergleich auf 5,9 Milliarden US-Dollar (21,7 Milliarden AED), angetrieben durch Passagier- und Frachtgeschäft

Passagierumsatz stieg um 20 Prozent im Jahresvergleich auf 4,9 Milliarden US-Dollar (18,2 Milliarden AED), unterstützt durch erhöhte Kapazität, Netzwerkausbau und starke Nachfrage

Frachtumsatz stieg um 6 Prozent im Jahresvergleich auf 875 Millionen US-Dollar (3,2 Milliarden AED), angetrieben durch erhöhte Kapazität und Volumen

Starke Umsatzleistung und betriebliche Effizienz steigerten die EBITDA um 27 Prozent im Jahresvergleich auf 1,2 Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden AED), was die EBITDA-Marge auf 20 Prozent erhöhte (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich)

Starke Betriebsleistung bestätigt durch bemerkenswerte Cashflow-Generierung, mit einem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von fast 1,6 Milliarden US-Dollar (6 Milliarden AED), was einen Anstieg von mehr als 40 Prozent im Jahresvergleich markiert

Kundenzufriedenheit verbessert sich weiterhin in allen Kabinen, insbesondere in den Premium-Kabinen nach der Einführung der neuen A321LR-Flotte

Die Kapazität erweitert sich weiterhin mit einem ASK-Wachstum von 17 Prozent im Jahresvergleich, und die beförderten Passagiere stiegen um 18 Prozent im Jahresvergleich (erreichten 16,1 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025, mit Passagierzahlen, die 88 Prozent erreichten) (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich)

Die Flotte erreichte bis Ende September 2025 115 Flugzeuge, +19 Flugzeuge im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr, mit etwa der Hälfte des Flottenwachstums des Jahres aus Lieferungen im dritten Quartal 2025, einschließlich neuer A321LR, A350 und B787 Auslieferungen.

Starkes Netzwerk mit mehr als 100 Destinationen, darunter 91, die im Betrachtungszeitraum betrieben wurden, mit 31 neuen in den letzten 12 Monaten gestarteten oder angekündigten neuen Zielen.

Etihad Airways