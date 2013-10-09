Etihad Airways meldet starkes Wachstum

Die Fluggesellschaft aus dem Emirat Abu Dhabi konnte im dritten Quartal 2013 erneut kräftig wachsen, mit der noch jungen Airline flogen von Juni bis September 3,06 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es 2,75 Millionen Passagiere.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Gesamtumsatz um 11 Prozent, von 1,3 Milliarden auf 1,4 Milliarden US Dollar. Der Umsatz im Passagierverkehr stieg um zehn Prozent auf 1,03 Milliarden USD, während die Fracht um 39 Prozent auf 244 Millionen USD verbessert werden konnte. Beim Passagierverkehr lag die durchschnittliche Auslastung bei soliden 81 Prozent. Über Gewinne oder Verluste hat sich Etihad Airways nicht geäußert.