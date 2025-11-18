Etihad Airways kauft weitere Airbus A350

Etihad Airways Airbus A350 (Foto: Airbus)

Etihad Airways hat heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Langstreckenflotte bekannt gegeben mit einer Bestellung über 32 zusätzliche Airbus-Flugzeuge.

Damit treibt die Fluggesellschaft ihr Wachstum weiter voran und stärkt ihre Position als einer der am schnellsten wachsenden Full-Service-Carrier weltweit. Die Vereinbarung umfasst einen Mix aus A350-1000, A350F Frachtern und A330-900, bestehend aus Direktbestellungen und Leasingverträgen. Die ersten Auslieferungen beginnen 2027, einem der frühesten verfügbaren Zeitfenster für Widebody-Flugzeuge im internationalen Markt.

Diese neue Bestellung folgt auf eine Vereinbarung Anfang des Jahres über 28 weitere Boeing-Widebody-Flugzeuge, wodurch sich Etihads Gesamtzahl neuer Widebody-Bestellungen im Jahr 2025 auf 60 Flugzeuge von Airbus und Boeing erhöht.

Etihad hat schnell reagiert, um einige der letzten verfügbaren frühen Lieferpositionen weltweit zu sichern, sodass neue Flugzeuge bereits ab 2027 ausgeliefert werden, deutlich vor den üblichen Lieferzeiten für Langstreckenflugzeuge. Diese schnelle Umsetzung zeigt Etihads dynamischen Wachstumsansatz und verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil durch frühzeitigen Zugang zu knappen Langstreckenkapazitäten.

Die kombinierte Bestellung bietet Flexibilität für Mittel- und Langstrecken sowie Frachtbetrieb:

• Zusätzliche A350-1000 stärken die Langstreckenkapazität

• A350F Frachter erweitern die wachsende globale Präsenz von Etihad Cargo

• A330-900 unterstützen das Wachstum auf Mittelstrecken und regionalen Routen in einer Phase knapper Widebody-Verfügbarkeiten

Mit der neuen Airbus-Bestellung wird Etihad künftig die gesamte Airbus-Widebody-Flotte betreiben, einschließlich A380, A350-Familie einschließlich Frachter und A330neo.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt:

„Die Sicherung von 32 zusätzlichen Großraumflugzeugen mit Beginn der Auslieferungen im Jahr 2027 zeigt unsere Fähigkeit, schnell zu handeln, knappe Produktionsslots zu sichern und mit den globalen Kapazitätsengpässen Schritt zu halten. Diese Vereinbarungen ermöglichen es uns, unseren Wachstumskurs fortzusetzen, ein hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten und noch mehr Gäste nach Abu Dhabi zu bringen.

Diese Bestellungen unterstreichen unser Vertrauen in die Zukunft der Luftfahrt in Abu Dhabi und unsere Ambition, das Emirat als einen der führenden globalen Luftverkehrsknotenpunkte zu positionieren. Etihads starkes Wachstum, gestützt durch strategische Flotteninvestitionen, schafft langfristigen Wert und bringt Millionen von Besuchern pro Jahr nach Abu Dhabi. Unsere Partnerschaft mit Airbus bleibt zentral für die Umsetzung unserer langfristigen Ziele.

Mit 60 neuen Großraumflugzeugen, die wir dieses Jahr bei Airbus und Boeing bestellt haben, bauen wir eine der modernsten, effizientesten und flexibelsten Langstreckenflotten weltweit auf."

Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales, Airbus Commercial Aircraft, sagt: „Etihad Airways' fortgesetzte Investitionen in unsere modernsten Widebody-Flugzeuge spiegeln die Stärke unserer Partnerschaft und unsere gemeinsame Vision für die Zukunft der Luftfahrt in den VAE und darüber hinaus wider. Die Kombination aus A350-Familie und A330neo bietet Etihad höchste Effizienz und Flexibilität und unterstützt die weitere Entwicklung des Unternehmens."

Etihad investiert weiterhin konsequent in ein hochwertiges Bordprodukt. Alle neuen Flugzeuge, einschließlich der heute angekündigten, werden mit Etihads neuer First, Business und Economy ausgestattet sein, ergänzt durch high-speed Viasat Internet. Zusammen mit dem laufenden Modernisierungsprogramm sorgt dies für ein konsistentes Produkt auf höchstem Niveau in der gesamten wachsenden Flotte.

Etihad Airways