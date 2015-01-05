Etihad Airways hat A380 Betrieb aufgenommen

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways hat am Samstag, den 27. Dezember 2014, den A380 Betrieb zwischen Abu Dhabi und London Heathrow aufgenommen.

Der A380 Eröffnungsflug EY11 startete um 02 Uhr 35 auf dem Abu Dhabi International Airport und landete um 06 Uhr 35 auf dem Flughafen von London Heathrow. Mit diesem Flug ist Etihad Airways offiziell in den Airbus A380 Linienverkehr gestartet. Der Airbus A380 von Etihad Airways ist für 498 Fluggäste ausgelegt und verfügt über vier verschiedene Buchungsklassen. Neben zwei VIP-Gästen in der Drei-Zimmer Kabine The Residence by Etihad finden neun Gäste in den innovativen First Class Apartments Platz. In den neuen Business Class Studios können 70 Passagiere befördert werden, und die Economy Klasse bietet Raum für 417 Fluggäste.

Zunächst wird der A380 auf Flügen zwischen Abu Dhabi und London Heathrow eingesetzt. Mit den Flugnummern EY11 und EY12 wurde der erste Airbus A380 nun am 27. Dezember 2014 zum ersten Mal nach London Heathrow eingesetzt. Ab Mai 2015 sollen dann alle drei täglichen Etihad Verbindungen nach London Heathrow exklusiv mit einem Airbus A380 bedient werden.

Ende 2015 wird Etihad Airways gesamthaft fünf Airbus A380 in Betrieb haben, als Langstreckenziele sollen dann mit dem A380 von Abu Dhabi aus Sydney und New York angeboten werden.