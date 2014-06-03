Etihad Airways fliegt neu nach Zürich

Etihad Airways bietet seit dem ersten Juni 2014 täglich einen Nonstop Flug zwischen Zürich und Abu Dhabi an.

Flug EY073 landete am Sonntagmorgen pünktlich am Flughafen Zürich. Der Airbus A330-300 wurde traditionell mit einer Wasserfontäne begrüsst. Dies läutete symbolisch die neue Nonstop Verbindung zwischen Zürich und Abu Dhabi ein. Etihad Airways baut ihr Streckennetz im Schweizer Markt nach der bereits bestehenden Verbindung nach Genf also weiter aus. Mit der neuen Strecke bietet die Fluggesellschaft 14 wöchentliche Verbindungen, von der Schweiz in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emiraten. Die neue Strecke Zürich – Abu Dhabi wird von einem Airbus A330-300 mit acht Sitzen in der ersten Klasse, 32 in der Business Klasse sowie 191 Sitzen in der Economy Klasse durchgeführt.

Etihad Airways Abu Dhabi – Zürich Flugplan