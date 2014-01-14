Etihad Airways für Business Class ausgezeichnet

Die nationale Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat bei den Best Travel Media Awards in Peking zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Business Class des Jahres“ erhalten.

Die begehrte Auszeichnung wird an Fluggesellschaften verliehen, um sie für die hohe Qualität ihrer Business Class auf Strecken nach China auszuzeichnen. Bewertungskriterien sind dabei der Service an Bord, die servierten Speisen und Getränke sowie der Sitzkomfort. Die Auszeichnung der Pearl Business Class ist für Etihad Airways bereits der vierte Erfolg bei den Best Travel Media Awards in China. Zuvor erhielt die Fluggesellschaft die Titel ,Airline mit dem schnellsten Wachstum des Jahres 2009‘, ,Beste Airline in der Förderung neuer Flugstrecken 2011‘ und ,Beste Business Class des Jahres 2012‘. Die Auszeichnungen werden von Best Travel präsentiert, einer der führenden Fachzeitschriften der Reisebranche in China, und werden von einer Jury aus Branchenexperten verliehen.