Etihad Airways bietet im Sommer mehr Flüge nach Genf an

Etihad Airways, eine Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emirate, erhöht die Anzahl Flüge nach Genf von ihrem Heimatflughafen in Abu Dhabi aus.

Momentan bietet Etihad wöchentlich vier Flüge nach Genf an, ab dem 22. Juni bis am 7. September 2008 erhöht die Fluggesellschaft die Anzahl Flüge durch einen zusätzlichen Flug am Sonntag auf fünf Flüge pro Woche. Die Angebotserhöhung erfolgte Aufgrund der gestiegenen Nachfrage von Freizeitreisenden aus Kuwait, die über Abu Dhabi in die zweitgrösste Schweizerstadt fliegen wollen.

Genf ist eine der umsatzstärksten Destinationen von Etihad und eine der ersten Städte, die von der Fluggesellschaft angeflogen wurden. Ein Faktor, der sicherlich auch zu einer Nachfragesteigerung führte, ist, dass Genf eine Host City der UEFA Euro 2008 ist.