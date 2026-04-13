Etihad Airways baut China Angebot aus

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways erweitert China-Netzwerk und stärkt Joint Venture mit China Eastern mit fünf neuen Routen und 28 zusätzlichen Flügen pro Woche.

Abu Dhabi, VAE – Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, hat eine bedeutende Erweiterung ihrer China-Verbindungen bekanntgegeben: Die Airline kündigt den Start von fünf neuen Routen sowie 28 zusätzliche wöchentlichen Flügen an - eine der größten Erweiterungen in einem einzelnen Markt in den vergangenen Jahren.

Die Expansion ermöglicht es Etihad, Verbindungen vom Abu Dhabi Zayed International Airport (AUH) nach Shanghai Pudong (PVG), Guangzhou (CAN), Chengdu (TFU), Hangzhou (HGH) und Shenzhen (SZX) zu betreiben. Damit wächst das Gesamtangebot im Markt auf 35 wöchentliche Flüge zu sechs Destinationen - einschließlich des bestehenden täglichen Flugs nach Peking Daxing (PKX).

Alle Flüge werden von der Boeing 787-9 Dreamliner-Flotte von Etihad betrieben, konfiguriert mit 28 Business- und 262 Economy-Sitzen, was ein einheitliches Widebody-Bordprodukt im gesamten erweiterten China-Netzwerk sicherstellt.

Diese Kapazitätserweiterung spiegelt die wachsende strategische Bedeutung des VAE–China-Korridors wider und stärkt die Verbindungen in den Bereichen Handel, Tourismus und Investitionen. Gleichzeitig positioniert sie Abu Dhabi als wichtiges Drehkreuz zwischen China und Märkten im Mittleren Osten, Afrika, Europa und Nordamerika.

Das erweiterte Netzwerk wird den Personen- und Güterverkehr zwischen den beiden Ländern erheblich verbessern und gleichzeitig den Zugang zu Chinas wichtigsten Handels-, Industrie- und Technologiezentren erweitern. Außerdem stärkt es die Frachtanbindung an kritische Produktions- und Exportknotenpunkte und unterstützt globale Lieferketten sowie hochwertige Handelsströme.

Alle Routen werden Teil des Joint Ventures von Etihad mit China Eastern Airlines sein und die Passagierverbindungen zwischen den VAE und China verbessern. Das Joint Venture bietet koordinierte Dienste über wichtige Drehkreuze; China Eastern betreibt derzeit Verbindungen zwischen Shanghai, Kunming sowie Xi'an und den VAE.

Die Expansion wird außerdem durch das Frachtjoint Venture von Etihad mit SF Airlines unterstützt, das die Luftfrachtverbindungen stärkt und den Güterverkehr entlang wichtiger Handelskorridore zwischen China und den weltweiten Märkten fördert.

Seine Exzellenz Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman von Etihad Airways, sagt: „Die Beziehungen zwischen den VAE und China gedeihen weiterhin, und die heutige Ankündigung spiegelt die beständige Stärke und das wachsende Potenzial unserer Zusammenarbeit wider. Das erweiterte Netzwerk, das durch unsere langjährige Partnerschaft mit China Eastern ermöglicht wurde, verbindet einzigartige Tourismusdestinationen mit aufstrebenden Handelsdrehkreuzen und schafft gemeinsamen, nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand und Mehrwert für unsere Bevölkerung."

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, kommentiert: „China ist ein strategisch wichtiger Markt für Etihad und eine zentrale Säule unseres Netzwerkwachstums. Diese Expansion stellt eine bedeutende Kapazitätserweiterung dar und ist ein klares Signal unseres langfristigen Engagements für den Markt.

Durch die Einführung von fünf neuen Destinationen und die Erhöhung der Frequenzen stärken wir die Verbindungen entlang eines der wichtigsten Wirtschaftskorridore der Welt. Dies wird die wachsende Nachfrage nach Reisen und Handel unterstützen und neue Möglichkeiten für Fracht, Geschäft und Tourismus schaffen.

Gleichzeitig stärken wir die Rolle Abu Dhabis als wichtige Destination und Drehkreuz für Reisen und Handel und unterstützen damit die langfristigen wirtschaftlichen Ambitionen des Emirats."

Jede der fünf Destinationen spielt eine besondere Rolle in der wirtschaftlichen und kulturellen Landschaft Chinas und stärkt die Fähigkeit von Etihad, ein breites Spektrum an Passagier- und Frachtbedarf zu bedienen:

Shanghai Pudong (PVG) – globales Finanzzentrum und bedeutender internationaler Frachtknotenpunkt

Guangzhou (CAN) – wichtiger Produktions- und Handels-Gateway in Südchina

Chengdu (TFU) – schnell wachsendes Innovations- und Technologiezentrum in Westchina

Hangzhou (HGH) – führendes Zentrum für digitale Wirtschaft und E-Commerce

Shenzhen (SZX) – globaler Technologiemotor und bedeutender Exportmarkt

Die Ankündigung markiert eine bedeutende Erweiterung der Präsenz von Etihad in China und bietet Kunden aus dem Mittleren Osten, Afrika, Europa und Amerika über Abu Dhabi einen verbesserten Zugang zu Chinas wichtigsten Handels- und Kulturknotenpunkten.

Etihad Airways