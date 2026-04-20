Etihad Airways Baut Afrikanetzwerk aus

Etihad Airways hat kürzlich eine bedeutende Erweiterung ihres Afrika-Netzwerks ab dem Drehkreuz Abu Dhabi bekannt gegeben. Sechs neue Destinationen kommen in Afrika dazu.

Mit neuen Strecken in die Demokratische Republik Kongo, nach Eritrea, Ghana, Nigeria und Simbabwe ab Abu Dhabi setzt die Fluggesellschaft ihre globale Wachstumsstrategie fort.

Die neuen Verbindungen spiegeln Investitionen in wachstumsstarke Märkte wider und fördern eine verstärkte Konnektivität in den Bereichen Handel, Fracht und Mobilität. Die Expansion knüpft unmittelbar an Etihads jüngst angekündigte China-Offensive an, mit erhöhten Frequenzen und einer vertieften Partnerschaft mit China Eastern Airlines. Zusammen positionieren diese Entwicklungen Abu Dhabi als wichtige Drehscheibe zwischen Afrika, Indien und Asien und ermöglichen einen effizienteren Austausch von Gütern, Investitionen und Menschen zwischen zwei der weltweit am schnellsten wachsenden Regionen.

Die Expansion steht zudem im Einklang mit den wachsenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Afrika, mit zunehmendem Handel, Investitionen und Geschäftspartnerschaften in Sektoren wie Energie, Infrastruktur, Bergbau und Logistik. Abu Dhabi stärkt damit ihre Rolle bei der Ermöglichung dieser Wirtschaftsströme und unterstützt ein vertieftes wirtschaftliches Engagement zwischen den Regionen.

Ergänzend dazu stärkt die Expansion das strategische Joint Venture von Etihad mit Ethiopian Airlines und trägt zur weiteren Vernetzung des afrikanischen Kontinents bei.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: „Afrika ist der nächste naheliegende Schritt für die Netzwerkerweiterung von Etihad. Es handelt sich um Märkte mit einer starken, strukturellen Nachfrage, die durch Handel, Investitionen und Bevölkerungswachstum angetrieben wird. Unsere Aufgabe ist es, die Konnektivität bereitzustellen, die dieses Wachstum ermöglicht.

Die Nachfrage nach Konnektivität in wichtigen afrikanischen Märkten übersteigt das bestehende Angebot, insbesondere in den Bereichen Fracht und handelsnahe Sektoren. Diese Expansion ist eine direkte Antwort auf diese strukturelle Chance."

Indem wir unser Netzwerk parallel zu unserer jüngsten China-Expansion ausbauen, schaffen wir einen effizienteren Korridor, der Afrika, den Mittleren Osten und Asien über Abu Dhabi verbindet. Für Passagiere entstehen einfachere und schnellere Verbindungen. Für die Fracht bietet dies einen direkteren und zuverlässigeren Zugang zwischen zwei Regionen, in denen der Handel rasant wächst."

Die neuen Verbindungen schaffen Direktverbindungen zwischen afrikanischen Märkten und Abu Dhabi und ermöglichen gleichzeitig Umsteigeverbindungen nach China, Indien, ganz Asien und den Mittleren Osten.

REISEZIELE

Accra, Ghana

Eine der lebendigsten Hauptstädte Westafrikas, mit einer florierenden Kunstszene und dem pulsierenden Osu-Viertel - ein immer attraktiveres Reiseziel.

Asmara, Eritrea

Asmaras UNESCO-geschütztes modernistisches und Art-déco-Stadtbild verleiht ihr eine einzigartige Atmosphäre, die nirgendwo sonst auf dem Kontinent zu finden ist.

Harare, Simbabwe

Eine grüne Hauptstadt in großer Höhe auf dem Highveld, wo die Nationalgalerie, der lebendige Mbare-Markt und eine herzliche Bevölkerung eine Stadt voller Charme und zurückhaltender Eleganz ausmachen.

Kinshasa, DR Kongo

Eine bedeutende Flussstadt mit rund 17 Millionen Einwohnern am Ufer des Kongo, Geburtsort des Soukous und Rumba, mit einer Kulturszene von außerordentlicher Tiefe und Kreativität.

Lubumbashi, DR Kongo

Die kupferreiche Hauptstadt der Provinz Haut-Katanga im tiefen Süden der DRC, geprägt vom Bergbaureichtum. Das Museum von Lubumbashi beherbergt eine der bedeutendsten ethnografischen Sammlungen Zentralafrikas.

Lagos, Nigeria

Afrikas größte Stadt, eine Megastadt mit mehr als 20 Millionen Einwohnern, wo unternehmerische Energie und eine weltweit einflussreiche Musik- und Gastronomiekultur das Erlebnis bestimmen.

Die neuen afrikanischen Strecken ermöglichen One-Stop-Verbindungen zwischen wichtigen Städten in Afrika und Asien über Abu Dhabi und schaffen damit einen effizienteren und wirtschaftlich relevanteren Korridor für Passagiere und Fracht. Dies ist besonders bedeutsam für Sektoren wie Fertigung, Landwirtschaft, Pharmazie und Infrastruktur, wo Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und direkter Marktzugang entscheidend sind.

Der Zayed International Airport in Abu Dhabi steht im Mittelpunkt dieser Verkehrsströme und bietet effiziente Verbindungen über Etihads expandierendes globales Netzwerk, das Afrika, Asien, Europa und Amerika abdeckt.

Die Frachtkapazität wird eine entscheidende Rolle spielen: Etihad Cargo, der größte Frachtbetreiber zwischen China und dem Mittleren Osten, bietet auf allen neuen Verbindungen Belly-Cargo-Kapazität an, mit dedizierten Frachtprodukten, die auf die spezifischen Export- und Importprofile jedes Zielmarkts zugeschnitten sind.

Etihad Airways