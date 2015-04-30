Etihad Airways übernimmt zweiten Airbus A380

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways konnte am 25. April im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den zweiten Airbus A380 übernehmen.

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat bei Airbus insgesamt zehn A380 fest in Auftrag gegeben. Bei dem zweiten A380 für Etihad handelt es sich um die Produktionsnummer MSN170, die Maschine ist in den Emiraten auf die Kennung A6-APB zugelassen. Der A380 startete in Hamburg Finkenwerder um 12 Uhr 06 in Richtung Abu Dhabi.

Der Airbus A380 von Etihad Airways ist für 498 Fluggäste ausgelegt und verfügt über vier verschiedene Buchungsklassen. Neben zwei VIP-Gästen in der Drei-Zimmer Kabine The Residence by Etihad finden neun Gäste in den innovativen First Class Apartments Platz. In den neuen Business Class Studios können 70 Passagiere befördert werden, und die Economy Klasse bietet Raum für 417 Gäste.