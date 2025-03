Etihad Airways: Abu Dhabi Pass vorgestellt

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) und Etihad Airways haben auf der ITB Berlin den neuen Abu Dhabi Pass vorgestellt.

Der neue Abu Dhabi Pass verwandelt die Besuchererfahrung in eine vollständig digitale Reise und erleichtert den Zugang zu den Angeboten des Emirats. Etihad-Fluggäste erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Abu Dhabi Pass über eine eigene Website – ohne zusätzliche Kosten oder App-Download.

Der kostenlose Abu Dhabi Pass bietet zahlreiche Vorteile für Etihad-Passagiere und alle Besucher des Emirats: Eine Besucher-SIM-Karte mit 10 GB Datenvolumen, unbegrenzten Zugang zu öffentlichen Bussen sowie 24-Stunden-Zugang zum Hop-on-Hop-off-Touristenbus-Netzwerk, das die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt erschließt.

Abdulla Yousuf, Director of International Operations bei DCT Abu Dhabi, sagt: „Mit dem neuen Abu Dhabi Pass möchten wir das Besuchererlebnis verbessern, indem wir einen reibungslosen Zugang zu den vielfältigen Attraktionen, kulturellen Wahrzeichen und Unterhaltungsangeboten des Emirats ermöglichen. Durch diese Partnerschaft präsentieren wir Abu Dhabi einem breiteren Publikum als erstklassiges globales Reiseziel und machen es unseren Partnern aus der Reise- und Tourismusbranche leichter, die Höhepunkte des Emirats zu präsentieren.“

Aysha Al Kaabi, Vice President Commercial Enablement & Engagement bei Etihad Airways, sagt: „Unsere Zusammenarbeit mit DCT Abu Dhabi macht das Entdecken der Attraktionen des Emirats attraktiver denn je. Durch die Kombination von Transportmöglichkeiten, Konnektivität und Ermäßigungen in einem digitalen Pass können Besucher die vielfältigen Erlebnisse Abu Dhabis – von kulturellen Entdeckungen bis hin zu Familienunterhaltung – einfacher genießen.“

Die Vereinbarung baut auf dem Erfolg des Stopover-Programms von Etihad auf, das 2024 bereits 85.000 internationale Besucher verzeichnete, verglichen mit 12.000 im Jahr 2023. Für 2025 rechnet die Fluggesellschaft mit mehr als 130.000 Stopover-Gästen – ein Anstieg von über 50 Prozent im Jahresvergleich. Bei Buchungen über etihad.com können Besucher, die einen Zwischenstopp in Abu Dhabi einlegen, außerdem von einem kostenlosen Hotelaufenthalt von bis zu zwei Nächten profitieren und so ihre Reise in zwei Urlaube verwandeln.

Pass-Inhaber genießen zudem exklusive Rabatte von 15 Prozent in Abu Dhabis herausragenden Kulturstätten wie Qasr Al Watan und dem Louvre Abu Dhabi sowie Sonderpreise in den Freizeitdestinationen der Yas Island. Dazu gehören Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi und Yas Waterworld. Der Pass bietet auch Zugang zu Angeboten in über 200 Restaurants im Emirat und Vergünstigungen bei beliebten Erlebnissen wie Wüstensafaris und Stadtführungen.

Der Abu Dhabi Pass steht im Einklang mit den Zielen der Tourismusstrategie 2030 von Abu Dhabi, die das Besuchererlebnis durch außergewöhnliche Angebote und verbesserte Konnektivität steigern will. Er unterstützt die strategischen Ziele, 39,3 Millionen Besucher anzuziehen, 178.000 neue Arbeitsplätze im Tourismussektor zu schaffen und bis 2030 90 Milliarden AED zum BIP von Abu Dhabi beizutragen.

Dies wird ergänzt durch aktuelle Infrastrukturentwicklungen wie das neue Terminal A am Zayed International Airport und einen wachsenden Kalender kultureller Veranstaltungen und Unterhaltungsangebote.

Etihad Airways