Etihad Airbus A380 bei Aviationtag

Etihad Airways Airbus A380 (Foto: Etihad Airways)

Aviationtag bringt zusammen mit Etihad Airways in der Aviationtag × Etihad Edition den Airbus A380 mit der Immatrikulation A6-APA als limitierte Edition auf den Markt.

Mit der neuen Aviationtag × Etihad Edition präsentieren Aviationtag und Etihad Airways ein außergewöhnliches Stück Luftfahrtgeschichte. Gefertigt aus Originalmaterial des A6-APA, jenem Airbus A380, der im Dezember 2014 Etihads Superjumbo-Ära einläutete, verbindet das Projekt dokumentierte Flugzeug-historie mit hochwertigem Upcycling. Echte Rumpfsegmente werden zu einer streng limitierten Edition verarbeitet – einem kleinen, handlichen Andenken, das die Geschichte eines großen Flugzeugs bewahrt.

Der A6-APA nimmt in Etihads Historie eine besondere Rolle ein: Er war nicht nur der erste A380 der Airline, sondern zugleich die 150. Auslieferung dieses Typs weltweit. Noch vor seinem Linieneinsatz diente er in Hamburg als Präsentationsfläche für die neue Etihad-Lackierung „Facets of Abu Dhabi“, deren geometrisches Gold- und Sandmuster den Beginn eines neuen Markenauftritts markierte. Am 27. Dezember 2014 startete die Maschine schließlich zu ihrem Erstflug im Liniendienst. An Bord feierte Etihad mit der dreiräumigen Suite The Residence und den First Class Apartments ein neues Verständnis von Luxus über den Wolken. Für Aufsehen sorgte damals der Miami-basierte Geschäftsmann und Luftfahrtenthusiast Gino Bertuccio, der als erster Passagier „The Residence“ buchte – inklusive eines bordeigenen Butlers, ausgebildet an der Savoy Academy in London. Bald darauf folgten weitere A380-Destinationen wie Syd-ney und New York, die Etihad als Premium-Carrier weltweit prägten.

Aviationtag Etihad Airways Airbus A380 A6-APA (Foto: Aviationtag)

Mit Beginn der Pandemie 2020 wurde A6-APA außer Dienst gestellt und nach Frankreich überführt, wo die Maschine langfristig eingelagert und 2025 schließlich end-of-life verarbeitet wurde. Diese kontrollierte Demontage gewährleistete eine zertifizierte Rückgewinnung des Materials – die Basis für das, was Aviationtag daraus geschaffen hat: upgecyceltes Flugzeugmaterial mit belegbarer Herkunft.

Für die erste Edition wurden ausgewählte Aluminiumteile sorgfältig in Köln zugeschnitten und veredelt, wobei originale Lackierungen und Patina erhalten blieben. Jeder Tag ist ein Unikat, einzeln nummeriert und damit ein greifbares Stück A380-Geschichte. In einer späteren Edition folgt außerdem eine Variante aus GLARE, einem glasfaserverstärkten Aluminiumlaminat, das beim A380 unter anderem in den oberen Rumpfschalen und an den Leitwerkskanten verwendet wurde. Diese Edition wird erkennbar dicker sein, mit sichtbaren Schichtlagen an der Kante – ein spannendes Detail für Sammler.

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Mit A6-APA schließt sich ein Kreis: Nach den erfolgreichen Aviationtag × Etihad Editionen aus dem Airbus A319 (A6-EID) und der Boeing 777-200LR (A6-LRB) erreicht die Kooperation ihren vorläufigen Höhepunkt. Vom Flaggschiff zur Form gewordenen Erinnerung – diese Edition vereint präzises Handwerk, Designqualität und verantwortungsvolle Ressourcennutzung in einem Objekt, das Etihads Geschichte weiterträgt.

ÜBER AVIATIONTAG

Mit der bordbar design GmbH erfüllte sich der passionierte „Aviation-Geek“ Stephan Boltz vor fast 20 Jahren den Traum, ausrangierte Flugzeugtrolleys in funktionale Designmöbel zu verwandeln. Über die Jahre knüpfte er ein weltumspannendes Netzwerk innerhalb der Flugindustrie, und seine Passion für die Luftfahrt wuchs immer weiter. Schließlich hatten er 2016 die Idee, neben Flugzeugtrolleys auch stillgeleg-ten Flugzeugen ein zweites Leben zu ermöglichen: Der Aviationtag wurde geboren – ein Stück Flugzeug-geschichte im Taschenformat. Als das Projekt 2018 Flughöhe erreicht hatte, wurde es Zeit, mit Tobias Richter einen weiteren erfahrenen Airliner ins Firmencockpit zu holen. Er navigiert den Bereich Aviation-tag alleinverantwortlich als Chief Commercial Officer.