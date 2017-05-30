Etihad übernimmt zehnten Airbus A380

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways hat ihren zehnten und letzten Airbus A380 in Empfang genommen.

Für die feierliche Übergabe fanden sich die Mitarbeiter von Etihad Airways und Airbus auf dem Betriebsgelände des europäischen Flugzeug-Herstellers in Hamburg Finkenwerder ein. Von dort startete der A380 seinen Überführungsflug nach Abu Dhabi. Bei dem zehnten Airbus A380 von Etihad handelt es sich um die Baunummer MSN 237, die Maschine ist in den Emiraten auf die Kennung A6-APJ zugelassen.

Die preisgekrönten A380 Flugzeuge von Etihad Airways gehören zu den am besten ausgestatteten Exemplaren ihrer Klasse und zeichnen sich durch einzigartige Innovationen wie The Residence aus. The Residence ist eine private 3-Zimmer-Suite für bis zu zwei Personen, in der sich ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein eigenes Bad mit Dusche befinden. Das Flugzeug bietet Reisenden außerdem neun First Apartments, 70 Business Studios, eine Lobby Lounge und 415 Economy Smart Seats.

Etihad Airways setzt den A380 u.a. auf Flügen von Abu Dhabi nach London, Sydney, New York und Paris (ab dem 1. Juli) ein.

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